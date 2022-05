Spółka Palikota i Wojewódzkiego pozyskała ponad 7,5 mln złotych

Dokonano przydziału blisko 70% Akcji serii K w ramach zakończenia oferty publicznej Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A, której akcjonariuszami są m.in. Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki. Pomimo trudnej sytuacji na rynku kapitałowym, holding zarządzany przez Janusza Palikota zdołał pozyskać ponad 7,5 mln zł w ramach oferty publicznej.

W ramach publicznej oferty Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. przydzielono inwestorom 139.265 akcji nowej emisji serii K z oferowanych łącznie 203.371 walorów. Oznacza to realizację emisji na poziomie blisko 70%. Wszystkie akcje przydzielono w ramach transzy małych inwestorów, która została wyczerpana niemal w całości (ponad 94%). Cena emisyjna oferowanych papierów wynosiła 54 zł, co implikuje wartość 100% akcji Spółki powyżej 300 mln zł. Wpływy z przeprowadzonej oferty wyniosły ponad 7,5 mln zł brutto. Manufaktura Piwa Wódki i Wina zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii K w całości na kapitał obrotowy.

- Bardzo dziękujemy za zaufanie okazane nam przez inwestorów. Cieszymy się z liczby złożonych zapisów na oferowane przez naszą Spółkę akcje, co jest szczególnie cenne w tak trudnych warunkach rynkowych z jakimi mieliśmy i mamy obecnie do czynienia. Daje nam to silny impuls do dalszego działania i rozwoju działalności. Zrobimy wszystko, żeby wykazać, że inwestorzy podjęli właściwą decyzję i zachęcić nowych do zainteresowania się naszą Spółką - powiedział Janusz Palikot, Prezes MPWiW.