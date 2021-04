Spotify przedstawia najpopularniejsze soundtracki z tegorocznych oskarowych nominacji

muzyka, kobieta, słuchawki, fot. vinzentweinbeer, pixabay

Najważniejsza filmowa impreza roku, 93. ceremonia wręczenia Oscarów odbyła się 25 kwietnia. Z tej okazji Spotify przedstawił najpopularniejsze utwory pochodzące z tegorocznych nominacji oraz najpopularniejsze soundtracki w historii kina.

Nominacje

Playlista Hollywood's Big Night już w marcu odnotowała wzrost popularności o 234% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wielkim hitem wśród słuchaczy okazała się również ścieżka dźwiękowa kompozycji Emile Mosseri z nominowanego w kategorii Najlepszy Film dramatu Minari, której popularność wzrosła w marcu aż o 201%. Z kolei soundtrack do filmu Nomadland reżyserii Chloé Zhao, który otrzymał aż sześć nominacji do tegorocznych Oscarów, był w marcu odtwarzany aż o 271% częściej.

Wśród nominowanych w kategorii Najlepsza Piosenka znalazł się utwór do filmu Judas and the Black Messiah "Fight For You" autorstwa H.E.R., który odnotował o 120% więcej odsłuchań. Z kolei, ballada "Húsavík" z produkcji Netflixa Eurovision Song Contest: Historia Zespołu Fire Saga znalazła się na drugim miejscu wśród najczęściej streamowanych utworów nominowanych w kategorii Najlepsza Piosenka, w oparciu o globalne dane Spotify.

Wśród nominowanych w kategorii Najlepsza Muzyka Oryginalna, słuchacze platformy najchętniej sięgają po soundtrack z animacji "Co w duszy gra" i kolejno muzykę z dramatu "Minari" Emile'a Mosseri oraz "Nowiny ze Świata" Jamesa Newtona Howarda.

Najlepsze filmowe soundtracki wszech czasów

Oprócz najnowszych premier, użytkownicy platformy Spotify na całym świecie, chętnie wracają również do ścieżek dźwiękowych z najpopularniejszych produkcji w historii kina. Wśród najczęściej odtwarzanych soundtracków wszechczasów, znalazły się m.in.: "Interstellar" Hansa Zimmera, "Kraina Lodu" Disney'a, czy zwycięzca 89. gali rozdania nagród Akademii za najlepszy utwór muzyczny i muzykę filmową album do musicalu "La La Land".

5 najczęściej słuchanych soundtracków z filmów nominowanych do tegorocznych Oscarów, między lutym, a marcem 2021:

H.E.R. - Fight For You [Judas and the Black Messiah]

My Marianne, Will Ferrell - Husavik (My Hometown) [Konkurs Piosenki Eurowizji]

Celeste - Hear My Voice [The Trial of The Chicago 7]

Laura Pausini - Io sì (Seen) [The Life Ahead]

Leslie Odom Jr. - Speak Now [One Night in Miami]

5 najczęściej słuchanych nominowanych do Oscarów partytur filmowych:

Various Artists - Soul

Emile Mosseri - Minari (Original Motion Picture Soundtrack)

James Newton Howard - News Of The World (Original Motion Picture Soundtrack)

Trent Reznor and Atticus Ross - Mank (Original Musical Score)

Terence Blanchard - Da 5 Bloods (Original Motion Picture Score)

5 najczęściej słuchanych soundtracków z filmów nominowanych do nagrody Najlepszy Film:

Ludovico Einaudi, Seven Days Walking [The Father]

Emile Mosseri, Minari [Minari]

Various Artists, Promising Young Woman [Promising Young Woman]

Various Artists, Nomadland [Nomadland]

Trent Reznor and Atticus Ross, Mank (Original Musical Score) [Mank]

5 najczęściej słuchanych soundtracków wszech czasów: