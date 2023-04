Spotify | fot. Imtiyaz Ali | Unsplash

Spotify zdecydowało o zamknięciu swojej aplikacji Spotify Live, firma twierdzi, że będzie nadal badać możliwości transmisji na żywo w swojej głównej platformie, ale wcześniej poinformowała już o zakończeniu niektórych produkcji.

Po okresie eksperymentowania i uczenia się, w jaki sposób użytkownicy Spotify wchodzą w interakcję z materiałami na żywo, podjęliśmy decyzję o wyłączeniu aplikacji Spotify Live. Wierzymy, że interakcje między fanami a twórcami na żywo mają przyszłość w ekosystemie Spotify; jednak na podstawie naszych doświadczeń nie mają one sensu w samodzielnej aplikacji. Widzieliśmy obiecujące wyniki w przypadku „imprez odsłuchowych” skoncentrowanych na artystach, które będziemy nadal badać, aby ułatwić interakcje na żywo między artystami i fanami.

W kwietniu 2022 roku Spotify zintegrował funkcje audio na żywo ze swojej aplikacji towarzyszącej, Spotify Greenroom, z główną aplikacją do strumieniowego przesyłania Spotify i zmienił nazwę Greenroom na „Spotify Live”. W tamtym czasie platforma chciała, by Spotify Live działała tak, jak Greenroom, umożliwiając twórcom interakcję z publicznością w czasie rzeczywistym i służąc jako mechanizm tworzenia dla gospodarzy. Słuchanie na żywo w głównej aplikacji Spotify nie obsługuje bowiem funkcji interaktywnych i zamiast tego oferowałby twórcom możliwość dotarcia do szerszej publiczności 406 milionów słuchaczy Spotify na całym świecie.

Spotify nabył aplikację, która stała się Greenroom w marcu 2021 r., kupując startup Betty Labs za 62 miliony dolarów. Pierwotnie znana jako Locker Room, aplikacja koncentrowała się na krzyżowaniu dźwięku na żywo z treściami sportowymi. Spotify szybko zmienił nazwę aplikacji i wprowadził ją jako Greenroom w czerwcu 2021 r. Następnie firma organizowała cotygodniowe programy na żywo w nadziei, że zwiększą popularność jej usługi audio na żywo. Jednak Greenroom nie zyskał na popularności na rynku, który już odchodził od trendu audio na żywo.

W grudniu ubiegłego roku Spotify wydawało się ograniczać swoje ambicje związane z dźwiękiem na żywo, ponieważ firma zakończyła produkcję kilku swoich programów audio na żywo, w tym „Deux Me After Dark”, „Doughboys: Snack Pack”, „The Movie Buff”.

Wejście Spotify na rynek dźwięku na żywo początkowo wydawało się naturalne dla firmy, ponieważ w ostatnich latach mocno inwestowała ona w podcasty i powiązane technologie. Chociaż podcasty były hitem dla Spotify, wydaje się, że firma miała problemy z dźwiękiem na żywo.

Warto zauważyć, że Spotify nie jest jedyną firmą, która wycofuje się z dźwięku na żywo. W zeszłym roku Facebook zintegrował swoją ofertę Live Audio Rooms, która jest klonem Clubhouse, z usługą Facebook Live. Gigant mediów społecznościowych zaprzestał również oferowania funkcji Soundbites w krótkich formach audio i centrum audio.