"Sprawdź, czy ktoś jest zaszczepiony" - rządowa aplikacja na smartfony wywołuje kontrowersje. Czy to zapowiedź paszportu szczepionkowego?

W Google Play i App Store zadebiutowała rządowa aplikacja "Zaszczepieni", która pozwala zweryfikować, kto przyjął obie dawki szczepienia na Covid-19. W aplikacji mObywatel osoby, które się już zaszczepiły dwoma dawkami szczepionki przeciwko chorobie wywoływanej infekcją koronawirusa pobrać mogą oficjalne zaświadczenie z QR-kodem. W sieci zawrzało. Na Facebooku pojawiają się informacje ograniczaniu praw osób, które nie chcą się poddać szczepieniu, a przede wszystkim tych, którzy szczepić by się chcieli, ale nie mogą, bo szczepionki nie ma.



Paszport szczepionkowy - aplikacja "Zaszczepieni" i kontrowersje



W dodatku w Dani w weekend na ulice wyszły tłumy osób, które sprzeciwiają się tzw. paszportom szczepionkowym.



31 stycznia Komisja Europejska przyjęła w tej sprawie stanowisko.



Kraje UE będą wydawać ujednolicone zaświadczenia potwierdzające szczepienie, które mają być wzajemnie honorowane. Rzecznik Komisji Europejskiej ds. zdrowia Stefan De Keersmaecker dodał jednak, że na razie certyfikaty z QR-kodami mają służyć jedynie do celów medycznych, ale nie wyklucza to, że wkrótce będą wykorzystywane na przykład przez linie lotnicze, które mogą uzależniać od nich prawo wstępu do samolotu.





Wkrótce może się więc okazać, że aby udać się w podróż trzeba będzie przedstawić albo negatywny wynik testu na Sars Cov-2 (Covid-19) lub właśnie QR-kod potwierdzający szczepienie.



Już teraz kod QR może być przydatny przy wjeździe do Polski – od 28 grudnia 2020 r. osoby, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19, nie są kierowane na kwarantannę.



Takie podejście ma wielu zwolenników. Na przykład był premier Grecji Kyriakos Micotakis napisał do szefowej KE Ursuli von der Leyen, że "akceptowane w całej Unii zaświadczenia o szczepieniach miałyby ułatwić swobodę podróżowania po Europie zaszczepionym osobom."



Takie podejście budzi z oczywistych względów kontrowersje. Czy będzie więc panował przymus bez przymusu? To znaczy, że szczepienie wprawdzie nie będzie nigdzie wymagane, ale bez niego niewiele da się w życiu zrobić?



Zastrzeżmy przy tym, że redakcja Interaktywnie.com nie wspiera ruchów antyszczepionkowych, a wręcz przeciwnie, popiera powszechny program szczepień przeciwko SARS Cov2 (Covid19).





A teraz o samej aplikacji „Zaszczepieni”, paszporcie szczepionkowym