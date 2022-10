Multikino. Fot.: Materialy prasowe

Po trzyletniej przerwie Święto Kina wraca na mapę filmowych wydarzeń. Już 30 października we wszystkich multiplexach i w wybranych kinach studyjnych bilety na wszystkie filmy będą w cenie 10 zł. To jedyny w taki dzień w roku, w którym kino i widz są najważniejsi.

Święto Kina to ogólnopolska akcja, w której udział biorą największe sieci kin, a także minipleksy oraz kina jednosalowe. Jej ideą jest upowszechnianie sztuki filmowej, szerzenie kinematografii, a przede wszystkim promowanie kina jako rozrywki dostępnej dla wszystkich. To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć premierowe filmy i bieżący repertuar na dużym ekranie. Tego dnia można nadrobić kinowe zaległości za jedyne 10 złotych (plus opłata serwisowa w przypadku zakupu online).

Ostatnia niedziela października będzie Świętem Kina, ale też świętem widzów, którzy będą mogli zatracić się w niezwykłych filmowych opowieściach i odciąć od rzeczywistości na kilka godzin. Przy szalejących wszędzie cenach branża kinowa wychodzi naprzeciw widzom obniżając koszt wyjścia do kina, by mogli zobaczyć wybrany film i skorzystać z rozrywki na najwyższym poziomie za symboliczną opłatą. Repertuar na ten dzień jest tak różnorodny - od komedii romantycznych, przez kino akcji i familijne, po horrory i filmy biograficzne, zarówno rodzime obrazy, jak i światowej sławy produkcje, że każdy znajdzie coś dla siebie.

- Bardzo cieszymy się na powrót Święta Kina. Wierzymy, że akcja będzie dawką pozytywnych emocji tej jesieni. W repertuarze mamy kilkanaście polskich tytułów, co dodatkowo zachęca, aby 30 października wybrać się do kina rodzinnie, z przyjaciółmi albo samemu i obejrzeć film, który chcieliśmy zobaczyć. Możemy tego dnia postawić na dowolną produkcję spośród bieżących oraz przedpremierowych propozycji kinowych” – mówi Dyrektor PISF Radosław Śmigulski.

