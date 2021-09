Terravita przeszła rebranding. Zmieniło się nie tylko logo, ale także receptury

Terravita - polska firma, której historia sięga 40 lat, stawia na zmiany - jej czekolady mleczne i gorzkie są już dostępne w nowej odsłonie. Rebranding objął odświeżenie logo, zmianę opakowań, receptury, kształtu tabliczek i kostek.

Sama nazwa marki Terravita, oznacza „życie ziemi”, co doskonale oddaje jej charakter.

– Owoce kakaowca, z których powstają nasze czekolady, są prawdziwym skarbem natury. Odkrywanie darów natury i jej tajemnic, zawartych w każdej kostce nowych czekolad Terravita, to niezwykle przyjemne doświadczenie, do którego chce się wracać. Dlatego hasło nowej odsłony Terravity to „słodkie skarby ziemi – podkreśla Janusz Łyczak, Kierownik Marketingu w Terravita.