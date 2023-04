TikTok | fot. Solen Feyissa | Unsplash

TikTok, który w zeszłym roku zastąpił sekcję Discover dedykowaną kartą Znajomi, rozważa zmianę tej decyzji. Firma potwierdziła, że przeprowadza test, który zmienia kartę Znajomi na zakładkę, która ma przypominać stronę Eksploruj na Instagramie.

I ten kierunek nie może dziwić. TikTok zyskał na popularności jako platforma, która - w odróżnieniu id Facebooka i Instagrama - pozwala ludziom odkrywać treści zgodne z ich zainteresowaniami, a nie podpatrywać treści, które publikują znajomi. Zmiana sekcji Discover na Znajomych spotkała się więc z dość oczywistym sprzeciwem. Wiele osób odrzuca prośbę aplikacji o przesłanie ich kontaktów, ponieważ na TikToku nie chcą wchodzić w interakcje z osobami, które znają.

Zmiana, jeśli zostanie wprowadzona na szerszą skalę, może więc sygnalizować akceptację przez firmę roli, jaką TikTok odgrywa w ekosystemie aplikacji społecznościowych. TikTok nawiązał zresztą do tej misji, kiedy zauważył, że „odkrywanie jest niezbędne do korzystania z TikToka” i że zawsze stara się pomóc społeczności w odkrywaniu „nowych i odpowiednich treści”.

Dla osób, które nie otwierały TikToka codziennie, karta Odkrywanie była sposobem na nadrobienie zaległości w rozmowach i tworzeniu treści w ciągu ostatnich kilku dni. Użytkownicy mogli na niej oglądać popularne filmy uporządkowane według hashtagów, znajdować nowych twórców do obserwowania i przeglądać niektóre z najbardziej wirusowych filmów. Dało to również TikTokowi miejsce na promowania różnych tematów, które chciał poruszyć w tym tygodniu lub miesiącu, za pomocą większych, przyciągających wzrok banerów u góry strony.

Wraz ze zniknięciem zakładki nadążanie za najnowszymi informacjami na TikTok stało się znacznie trudniejsze, co prowadzi do wzrostu oglądalności serii twórców, w których podsumowują oni TikTokowe trendy. Chociaż nowa karta Eksploruj TikTok może nie oferować tego samego przeglądu, co kiedyś Discover, wydaje się, że jest to nowy sposób, w jaki aplikacja sugeruje treści użytkownikom końcowym poza ich zwykłymi kanałami. Na razie nie jest jasne, jak będą działać rekomendacje Eksploruj ani jak bezpośrednio będą powiązane z zachowaniami użytkowników, ale ostatecznie może to służyć jako kolejny sposób na ujawnianie nowych treści – i potencjalnie stać się platformą reklamową, taką jak Instagram Explore.

W obecnej formie TikTok Explore jest mniej atrakcyjny wizualnie niż Instagram, który prezentuje kolorową siatkę zarówno zdjęć, jak i filmów. Nie zawiera białych znaków i tekstu tak, jak robi to testowany obecnie TikTok Explore, który dodatkowo ogranicza również ilość wyświetlanych treści. Na Instagramie można wyświetlić kilkanaście zdjęć i filmów, podczas gdy na TikTok Explore zaledwie tylko cztery. Oczywiście, jako test na wczesnym etapie, te elementy mogą się jeszcze zmienić, ale sygnał jest raczej jasny - TikTok zaczyna akceptować myśl o tym, że nie jest i nie będzie siecią społecznościową w tradycyjnym rozumieniu.