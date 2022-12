TikTok | fot. Solen Feyissa | Unsplash

Konkurencja między platformami społecznościowymi z każdą chwilą przybiera na sile. I tak jak słyszy się głównie o tym, jak Meta i reszta kopiują funkcjonalności rosnącego w siłę TikToka, tak wiadomo też, że chińska aplikacja nie pozostaje im dłużna. Właśnie teraz TikTok testuje nowy tryb pełnoekranowy, co oznacza rzucenie rękawicy YouTube'owi. Po raz kolejny.

Do testów trybu pełnoekranowego zostali dopuszczeni wybrani użytkownicy na całym świecie, jak firma potwierdziła w rozmowie z serwisem TechCrunch. Użytkownicy, którzy mają do niej dostęp, zobaczą nowy przycisk „pełny ekran” przy filmach w formacie kwadratowym lub prostokątnym w ich kanale informacyjnym. Po kliknięciu tego przycisku wideo przełączy się na poziomy tryb pełnoekranowy, który będzie wykorzystywał całą powierzchnię telefonu.

Funkcja testowa to kolejna inicjatywa, która wkracza na terytorium YouTube'a. Na początku tego roku udostępnił użytkownikom możliwość przesyłania filmów o długości do 10 minut. Posunięcie to było postrzegane jako sposób na przyciągnięcie tych samych twórców dłuższych filmów, którzy normalnie publikują treści na YouTube. Wraz z rozszerzeniem uzyskali oni większą elastyczność w filmowaniu takich rzeczy, jak pokazy gotowania, samouczki dotyczące urody, treści edukacyjne, skecze komediowe i nie tylko, bez martwienia się zbytnio o długość filmu.

Teraz, gdy TikTok od jakiegoś czasu obsługuje już długie treści, sensowne jest, aby firma poprawiła wrażenia z oglądania tego typu materiałów, jednocześnie zwiększając szansę na wzbudzenie zaangażowania. Teraz twórcy dodają komunikat „obróć telefon” na początku filmu, aby użytkownicy mogli w pełni cieszyć się zawartością, która ma zostać odtworzona, jeśli film jest nagrany poziomo. Dzięki nowej funkcji, nie będą musieli tego robić.

Nowa funkcja, choć w pełni uzasadniona UX-em, może jednak nie wszystkim się spodobać. TikTok to aplikacja, która w dużej mierze spopularyzowała pionowy format przewijania wideo, więc jego użytkownicy mogą być do niego mocno przywiązani. Tym bardziej, że długo był on wyróżnikiem serwisu - do czasu aż funkcja została skopiowana.

Podobnie jak w przypadku każdej innej funkcji testowej, nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle TikTok planuje udostępnić tryb pełnoekranowy wszystkim użytkownikom. Warto również zauważyć, że jeśli się na to zdecyduje, może ona wyglądać zupełni inaczej niż produkt testowy. I to nie byłoby to złe, gdyby finalnie była ona bardziej intuicyjna. Obecnie trzeba kliknąć przycisk, aby przejść do trybu pełnoekranowego, ale być może w przyszłości użytkownicy będą musieli po prostu obrócić telefon na bok, aby oglądać na pełnym ekranie, na co pozwalają inne aplikacje.

Funkcja testowa pojawia się w momencie, gdy dane pokazują, że dzieci i nastolatki spędzają teraz więcej czasu oglądając TikTok niż YouTube. Dzieje się tak od czerwca 2020 r., kiedy TikTok zaczął wyprzedzać YouTube pod względem średniej liczby minut spędzanych przez osoby w wieku od 4 do 18 lat na strumieniowaniu treści z tych dwóch konkurencyjnych platform wideo.

TikTok idzie po wszystko

TikTok wyparł już Snapchata jako ulubioną aplikację społecznościową nastolatków z USA, a Facebook i Twitter już dawno pozostawały w tej kategorii daleko w tyle, wynika z ankiety Piper Sandler „Taking Stock With Teens”.

Trzydzieści trzy procent respondentów stwierdziło, że TikTok jest ich ulubioną aplikacją mediów społecznościowych. Tym samym chińska aplikacja po raz pierwszy przewyższyła Snapchata (31%). Ale popularność nie mówi wszystkiego: pomimo popularności TikTok i jego przemożnego wpływu na online'ową kulturę, to Instagram nadal wygrywa zaangażowanie odbiorców. 89% respondentów twierdzi, że używało go przynajmniej raz w miesiącu. Tuż za nim uplasowały się Snap (84%) i TikTok (80%).

Popularność TikToka (uwzględniająca zakupy w aplikacjach i ogólnie potencjał social commerce), pomaga zwiększyć przychody z reklam znacznie powyżej konkurencji. Prognozuje się, że globalne przychody z reklam w aplikacji wzrosną trzykrotnie do 11,64 miliarda dolarów w 2022 r., a to oznacza, że TikTok będzie zarabiał więcej niż Snapchat i Twitter. Ponad połowa tych przychodów ma pochodzić z USA.

Według raportu App Annie, agencji badawczej analizującej rynek aplikacji mobilnych, użytkownicy TikTok każdego miesiąca spędzają więcej czasu na oglądaniu treści niż użytkownicy YouTube. W Stanach Zjednoczonych aplikacja po raz pierwszy wyprzedziła YouTube w sierpniu zeszłego roku, a od czerwca 2021 jej użytkownicy oglądali ponad 24 godziny treści miesięcznie, w porównaniu z 22 godzinami i 40 minutami na platformie wideo Google.