TikTok wprowadza nową funkcję oznaczania komentarzy. Czego można się spodziewać?

TikTok | fot. Olivier Bergeron | Unsplash

TikTok rozpoczął testowanie funkcji, dzięki której użytkownicy będą mogli identyfikować komentarze, które ich zdaniem są nieistotne lub nieodpowiednie. Użytkownicy, którzy biorą udział w teście, będą mogli oznaczać tego rodzaju komentarze za pomocą prywatnego tzw. dislike buttona.

Jak będzie działał dilike button? Gdy użytkownikowi nie spodoba się dany komentarz, jego niechęć nie będzie widoczna publicznie, a komentatorzy nie zostaną powiadomieni o tym, że ich komentarz nie spotkał się z entuzjazmem. Nie będą mogli też zobaczyć, ile razy dany komentarz został "znielubiony"

TikTok powiedział, że widzi dislike button jako sposób na oznaczanie przez użytkowników komentarzy, które mogą być spamem lub które nie mają sensu w kontekście filmu, pod którym są publikowane. Firma podkreśliła, że ​​przycisk niechęci nie będzie postrzegany jako sposób zgłaszania komentarzy i że użytkownicy powinni korzystać ze standardowego procesu zgłaszania komentarzy dotyczących nękania, mowy nienawiści, zastraszania itp.

Zaczęliśmy testować nową funkcję, aby umożliwić użytkownikom identyfikowanie komentarzy, które uważają za nieistotne lub nieodpowiednie. Ta opinia społeczności poszerzy zakres czynników, które już wykorzystujemy, aby pomóc w utrzymaniu stałej trafności sekcji komentarzy i zapewnieniu miejsca na prawdziwe zaangażowanie.

Firma odmówiła udostępnienia szczegółów dotyczących interfejsu użytkownika nowego buttona. Wygląda jednak na to, że TikTok rozwija funkcję od co najmniej kilku miesięcy, ponieważ konsultant ds. mediów społecznościowych Matt Navarra po raz pierwszy zauważył ją na początku tego roku, w styczniu.

Podobne funkcje są już znane z innych platform: YouTube oferuje przycisk kciuka w dół do komentarzy, podobnie jak Reddit. a Twitter testował przycisk prywatnego głosowania na "nie" w kontekście odpowiedzi na tweety.

Wraz z nowym przyciskiem, TikTok zaczyna również eksperymentować z przypomnieniami, które umożliwią użytkownikom filtrowanie komentarzy w aplikacji oraz opcji zbiorczego blokowania i usuwania. Przypomnienia będą wyświetlane użytkownikom, których filmy otrzymują wiele negatywnych komentarzy.

TikTok przetestuje tę funkcję i zdecyduje, czy w pełni ją wdrożyć w nadchodzących tygodniach, na podstawie wyników testu. Jeśli zostanie w pełni wdrożona, funkcja dołączy do istniejących narzędzi TikTok dla twórców, takich jak opcja filtrowania wszystkich komentarzy lub filtrowania komentarzy zawierających wybrane słowa kluczowe. Użytkownicy mają również możliwość wybrania, kto może komentować ich treści.

TikTok idzie po wszystko

TikTok w ostatnim czasie wyparł Snapchata jako ulubiona aplikacja społecznościowa nastolatków z USA. Trzydzieści trzy procent respondentów stwierdziło, że to właśnie ta aplikacje jest ich ulubioną. Tym samym po raz pierwszy przewyższyła Snapchata (31%). Prognozuje się, że globalne przychody z reklam w TikToku wzrosną trzykrotnie do 11,64 miliarda dolarów w 2022 r., a to oznacza, że TikTok będzie zarabiał więcej niż Snapchat i Twitter. Ponad połowa tych przychodów ma pochodzić z USA.