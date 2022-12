Twitter | fot. Alexander Shatov | Unsplash

Revue, platforma biuletynowa przejęta przez Twittera w styczniu 2021 r., zostaje zamknięta. Platforma pomogła pisarzom zarabiać na obserwowaniu ich na Twitterze, integrując ich biuletyny bezpośrednio z osią czasu Twittera.

Revue konkurowała z platformami takimi jak Substack i Medium, ale dzisiaj wysłała wiadomość do autorów biuletynów, w której stwierdziła: „Podjęliśmy trudną decyzję o zamknięciu Revue”. Autorzy mają czas do 18 stycznia 2023 roku na odzyskanie swoich danych. Po tym terminie zostaną one trwale usunięte.