Iga Świątek, unicef

UNICEF Polska i Iga Świątek po raz kolejny łączą siły. Ruszyła aukcja charytatywna pamiątek z turniejów i sprzedaż limitowanych koszulek. Zebrane środki zostaną przekazane UNICEF Polska na pomoc dzieciom - uchodźcom z Ukrainy.

W lipcu 2022 roku w Krakowie odbył się charytatywny turniej tenisowy „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy”. W czasie wydarzenia, można było zakupić okolicznościowe koszulki „Iga & Friends for Ukraine”. Zebrano wówczas 2,5 mln zł. Środki wsparły dzieci i nastolatków dotkniętych wojną w Ukrainie. Już w trakcie turnieju jego pomysłodawczyni i organizatorka, Iga Świątek, zapowiedziała kolejne działania pomocowe.

Licytuj i kupuj wyjątkowe pamiątki Igi Świątek

Obecnie ruszyła kontynuacja akcji „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy”.

W odpowiedzi na liczne prośby kibiców wyprodukowana została dodatkowa pula limitowanych koszulek. Ponownie trafiają one do sprzedaży. Oprócz wyjątkowych koszulek ruszają również aukcje charytatywne, na których będzie można wylicytować pamiątki z najlepszego, jak do tej pory, sezonu Igi Świątek. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany UNICEF Polska na programy pomocy ukraińskim dzieciom, które musiały opuścić Ukrainę z powodu toczącej się tam wojny.

- Po meczu charytatywnym w Krakowie dostawaliśmy mailowo i w moich social mediach wiele pytań o to, gdzie można kupić koszulki „Iga & Friends”, dlatego z zespołem postanowiliśmy wyprodukować dodatkową, ostatnią pulę t-shirtów i znów pomóc. W ramach noworocznej akcji z UNICEF do sprzedaży i na aukcje wystawiłam wyjątkowe pamiątki z tego sezonu. Są to przedmioty unikalne i będą do nabycia wyłącznie w tej akcji, aby zebrać środki dla ukraińskich dzieci, które z powodu wojny znalazły się w naszym kraju - mówi Iga Świątek.

Przedmioty wystawione na akcji

Tenisistka przekazała na licytację oryginalne stroje, a także buty, w których zagrała w czterech Wielkich Szlemach tego sezonu: w Australian Open, Roland Garros, Wimbledonie i US Open, z czego dwa z nich - w Paryżu i w Nowym Jorku - wygrała. Oprócz tego do sprzedaży trafiły pamiątkowe koszulki z mottem Igi: You did not wake up to be ordinary, a także czapki 1GA, które zostały wyprodukowane w ograniczonej ilości przez ASICS w ramach pamiątki dla Igi i teamu po tym, jak tenisistka zajęła pierwsze miejsce w światowym rankingu WTA.

- To bardzo ważne, że Iga Świątek właśnie nas obdarzyła zaufaniem i po raz kolejny zdecydowała się zaangażować w akcję pomocy, z której zebrane środki trafią do UNICEF Polska, by wspomóc dzieci z Ukrainy. W Polsce działa Biuro UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego. Współpracujemy z władzami krajowymi i gminnymi, a także z lokalnymi organizacjami. Pomogliśmy setkom tysięcy ukraińskich dzieci w dostępie do edukacji i opieki zdrowotnej. Dbamy o ich bezpieczeństwo i realizację praw wszystkich dzieci w Polsce – powiedziała Renata Bem, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska.

Akcja „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy” odbywa się we współpracy z UNICEF Polska. Zebrane środki zostaną przekazane na pomoc dzieciom z Ukrainy. Aukcje i sprzedaż odbywają się na Allegro Charytatywni.