W listopadzie Uber Comfort zadebiutował w kolejnych miastach na terenie całej Polski. Według danych z platformy Uber przystępne cenowo przejazdy o podwyższonym standardzie są najpopularniejsze w piątkowe i sobotnie wieczory, a zamawiając taki przejazd, można napotkać takie pojazdy jak Tesla Model S, Ford Mustang Mach-E czy Volvo S90. Oferta szczególnym zainteresowaniem cieszy się w godzinach pomiędzy 18:00 a 21:00.

- Uber Comfort to nie tylko wygoda przejazdów. To także bezpieczeństwo, gdyż usługa świadczona jest przez najbardziej doświadczonych i najwyżej ocenianych kierowców. Zaufanie do Uber Comfort jest widoczne w preferencjach użytkowników – wśród nich znajdują się osoby, które wykonują ponad 100 przejazdów miesięcznie. Natomiast najdłuższa podróż w listopadzie miała prawie 871 km i trwała ponad 11 godzin - komentuje Marcin Moczyróg, Dyrektor Regionalny Uber w Europie Środkowo Wschodniej.