Nowa aplikacja ma prostszy ekran główny, który upraszcza proces rezerwacji przejazdu lub zamawiania dostawy oraz umożliwia klientom łatwiejszy dostęp do zapisanych lokalizacji.

Nowy UI ma sprawić, że aplikacja będzie łatwiejsza w obsłudze tak, by coraz więcej klientów postrzegało Ubera jako „punkt kompleksowej obsługi, w którym można dostać się gdziekolwiek i dostać wszystko”, jak mówi Jen You, szefowa produktu ds. przejazdów w Uber.

Przeprojektowana aplikacja zwiększyła świadomość i zainteresowanie szerszą gamą produktów, co napędza rozwój kilku linii biznesowych”, powiedziałeś TechCrunch. „To przeprojektowanie opiera się na naszej strategii platformy, rozszerzając zakres i znaczenie produktów, z którymi klienci Uber mogą korzystać za każdym razem, gdy otwierają aplikację, zwłaszcza członkowie Uber One, którzy częściej korzystają z większej liczby naszych produktów i będą teraz mieli łatwiejszy dostęp do wszystkich ofiary w swoim mieście.