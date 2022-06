Uber, Policja i CPK edukują kierowców. Akcja dotyczy bezpieczeństwa przejazdów

spotkanie, zespół, ludzie, fot. Free-Photos, pixabay

Z początkiem wakacji Uber rozpoczyna kolejny etap podnoszenia bezpieczeństwa przejazdów zamawianych przez aplikację. Już w tym tygodniu we współpracy z Policją oraz Centrum Praw Kobiet odbędzie się pilotażowe szkolenie dla partnerów flotowych, a w kolejnych dniach firma planuje działania edukacyjne zarówno dla kierowców, jak i pasażerów. Po wprowadzeniu obowiązkowych szkoleń z zakresu respektowania granic oraz warsztacie w krakowskim Centrum Usług Wspólnych to kolejne działanie potwierdzające, że bezpieczeństwo jest dla firmy priorytetem.

Bezpieczeństwo leży w DNA Ubera. Dlatego od początku działalności firma wprowadziła szereg funkcji chroniących zarówno pasażerów jak i kierowców wewnątrz aplikacji oraz nawiązała wiele współprac z globalnymi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet oraz wsparcie osób dotkniętych nadużyciami. W Polsce Firma współpracuje z Centrum Praw Kobiet, a w ostatnim czasie do wspólnych działań zaprosiła Komendę Główną Policji.

Obowiązkowa edukacja dla kierowców, ale i partnerów

W ramach prowadzonych razem działań, ekspertki z Centrum Praw Kobiet oraz przedstawiciele Policji przygotowali dla partnerów flotowych firmy Uber szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Podczas pilotażowego szkolenia pracownicy firm zatrudniających kierowców będą mogli dowiedzieć się: co może być nadużyciem, jakie konsekwencje wiążą się z naruszaniem cudzej przestrzeni i łamaniem prawa, oraz jak komunikować to kierowcom. Ponadto, w ostatnich dniach firma wprowadziła dodatkowy wymóg dla nowych i obecnych kierowców - szkolenie z respektowania granic i właściwego zachowania podczas przejazdu, przygotowane w konsultacji z Centrum Praw Kobiet. Kierowcy, którzy nie zastosują się do nowych wymogów, będą musieli liczyć się z utratą dostępu do aplikacji. Szkolenie zostało przygotowane w kilku językach: polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i gruzińskim.

- Od lat podejmujemy bezkompromisowe działania w zakresie podnoszenia standardów bezpieczeństwa i nieustannie podnosimy poprzeczkę - zarówno sobie jak i całej branży. Współpraca z Centrum Praw Kobiet oraz Policją, w celach edukacyjnych, jest naturalną konsekwencją naszej polityki zera tolerancji dla przemocy, a szkolenia dla partnerów i kierowców stanowią idealne uzupełnienie funkcji bezpieczeństwa dostępnych w aplikacji - mówi Iwona Kruk, rzeczniczka prasowa Uber.

Brak tolerancji dla jakichkolwiek form przemocy to przede wszystkim jednak wymóg prawny, o czym przypominała młodszy inspektor Wanda Mende, Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP - Zgodnie z treścią art. 197 kodeksu karnego każdy ma prawo do wolności seksualnej, czyli prawo do decydowania o miejscu, czasie, sposobie i innych warunkach podejmowanej aktywności. Dlatego zwłaszcza szkolenia z przestrzegania granic osobistych i właściwych zachowań są tak ważne.

