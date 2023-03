uber, telefon, smartfon, fot. freestocks-photos, pixabay

Niezależnie od tego, czy chodzi o powrót przyjaciela do domu po spotkaniu, czy o upewnienie się, że bliska osoba bezpiecznie dotrze tam, gdzie potrzeba - od marca w aplikacji Uber dostępna jest funkcja zamawiania przejazdów dla innych. Wdrożenie to efekt rozpoczętej niedawno współpracy pomiędzy Uber a SEXEDPL.

W marcu br. Uber nawiązał współpracę z Fundacją SEXEDPL i został strategicznym partnerem Antyprzemocowej Linii Pomocy skierowanej do osób, które doświadczają przemocy, stosują przemoc lub są jej świadkami. W pierwszej fazie partnerstwa przedstawicielki organizacji odwiedziły także krakowskie Centrum Usług Wspólnych Uber, gdzie na co dzień rozwiązywane są problemy związane z incydentami dotyczącymi bezpieczeństwa przejazdów.

W ramach wspólnych warsztatów ekspertki Fundacji SEXEDPLpoznały obowiązujące procedury oraz dostępne w aplikacji funkcje bezpieczeństwa i zarekomendowały wprowadzenie - dostępnej już w niektórych krajach - możliwości zamawiania przejazdów w dla innych osób.

- Na spotkaniu zaproponowałyśmy takie rozwiązania, z których same chciałybyśmy korzystać jako użytkowniczki i pasażerki. Możliwość zamówienia przejazdu dla kogoś jest czymś co wydało nam się naturalnym rozwojem dostępnych funkcjonalności, ale też uzupełnieniem całej gamy działań, które wspólnie podejmujemy, by przeciwdziałać przemocy - mówi Martyna Wyrzykowska, dyrektorka zarządzająca SEXEDPL.

- Wprowadzenie opcji Uber Guest, jest wynikiem wspólnych warsztatów oraz bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby naszych użytkowników. Funkcja ta została wcześniej przetestowana na innych rynkach, gdzie sprawdza się bardzo dobrze na co dzień - dodaje Iwona Kruk, rzeczniczka prasowa Uber.

Zamówienia przejazdu dla innych. Jak to działa?

Aby zamówić gościnny przejazd ze swojego konta należy wybrać opcję “Zmień pasażera”. Funkcja ta dostępna jest na górze ekranu. Nowy pasażer otrzyma powiadomienie o szczegółach podróży, a kierowcy - po zaakceptowaniu zlecenia - wyświetli się imię. Aplikacja umożliwi także nawiązanie połączenia, z zachowaniem przy tym pełnej prywatności i anonimowości danych, w tym numerów telefonów.

Status przejazdu bliskiej osoby wyświetlany jest w aplikacji w czasie rzeczywistym.

Najnowsza wersja aplikacji Uber

Możliwość zamawiania przejazdów dla osób trzecich w Polsce jest częścią największej w historii globalnej aktualizacji aplikacji Uber.

Najnowsza - dostępna dla ponad 118 milionów aktywnych użytkowników w 1200 miastach na całym świecie - wersja aplikacji Uber zapewnia bardziej intuicyjne zamawianie przejazdów, posiłków i przesyłek. Uproszczony ekran główny umożliwia prostsze przełączanie się między poszczególnymi opcjami i dostosowuje swoją zawartość do aktualnej lokalizacji użytkownika. Np. jeśli znajduje się on na lotnisku aplikacja poda informacje o sposobie poruszania się, aby pomóc w dotarciu do miejsca odbioru przez kierowcę. Dodatkowo, aplikacja jeszcze szybciej uczy się nawyków użytkownika, by zapewnić osobiste doświadczenie.

Najnowsza aplikacja Uber obsługuje interaktywne powiadomienia Aktywności na żywo i Dynamiczną wyspę. Dzięki temu użytkownicy korzystający iPhone'ów z systemem iOS 16 lub nowszych mogą łatwo śledzić na bieżąco postępy przejazdu i otrzymywać najważniejsze aktualizacje, takie jak szczegóły pojazdu, informacje o czasie przybycia oraz statusie podróży - wszystko na zablokowanym ekranie i bez otwierania aplikacji