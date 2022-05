Wady i zalety automatyzacji w ekosystemie reklamowym Google’a. Na co zwracać uwagę?

Google | fot. hk | Unsplash

Automatyka procesów marketingowych nie jest nowym tematem. Od wielu lat automatyzacja procesów marketingowych postępuję i wkracza w coraz to szersze obszary. Lista narzędzi dzięki, którym ta automatyzacja następuje, wydłuża się w sposób nieliniowy.

W przypadku Google ilość procesów zoptymalizowanych poprzez automatyzację również rośnie w szybkim tempie.

W przypadku kampanii prowadzonych w środowisku Google, ten proces jest bardzo zaawansowany. Prowadzenie kampanii w Google opiera się o wiele procesów całkowicie zautomatyzowanych.

Pierwszy z procesów z którym warto się zapoznać myśląc o wykorzystaniu automatyzacji to bidding strategy w Google Ads. Korzystając z tego narzędzia do dyspozycji mamy funkcje takie jak:

Ulepszony CPC

Maksymalizuj konwersje

Maksymalizuj wartość konwersji

Docelowy CPA

Docelowy ROAS

Dużą zaletą jest to, że proces ustalania stawek może być wykonany ręcznie lub automatycznie. Pozytywne efekty automatyzacji tego procesu to szybka reakcja na zmiany zachodzące w obszarze biddowania (ręcznie nie jesteśmy w stanie zarządzać tym procesem tak szybko, jak może zrobić to automat) oraz możliwość optymalizacji czasu reagowania na zachodzące zmiany. Algorytmy stosowane w tym przypadku podejmują decyzje na podstawie zadanych celów i historię i dane, jakie ma do dyspozycji.

Warto jednak pamiętać, że algorytm, aby efektywnie się uczyć, potrzebuje dwóch czynników - czasu i danych. Jeśli nie dysponujemy historycznymi danymi dotyczącymi konwersji lub dane są błędnie, to możemy mierzyć się z dużym wyzwaniem – proces uczenia się algorytmu będzie oparty na błędach, a tym samym algorytm nie będzie podejmował efektywnych decyzji, więc oparta o niego kampania również będzie będzie nieefektywna.

Dane historyczne nie zawsze będą dobrą podstawą do odpowiedniej antycypacji biddowania. Statystyczna poprawność nie uwzględnia sytuacji nazywanych przez autora "Czarnego łabędzia", Nassima Nicholasa Taleba, czarnym łabędziem, anomalią statystyczną. Tego typu zdarzenia będą silnym zaburzeniem, które może spowodować niepoprawne, czyli niekorzystne finansowo biddowanie.

Drugim obszarem, który jest silnie zautomatyzowany jest AppSheet Automation.

AppSheet Automation to rozbudowane rozszerzenie platformy AppSheet, oferujący nowe, zintegrowane procesy przepływu pracy, automatyzację procesów biznesowych i przepływów opartych na dokumentach.

Korzyści z automatyzacji AppSheet:

Ujednolica zorientowaną na prostotę, programowanie bez kodu

Prostota integracji wielu źródeł informacji

Dostępne boty, obsługa zdarzeń, zadań, procesów przepływu dokumentów

Z uwagi na to, że narzędzie operuje w chmurze dla organizacji, które przetwarzają dużą ilość danych wrażliwych wadą może być brak kontroli nad rzeczywistym miejscem przechowywania dokumentów.

Apps Script to platforma, która nie wymaga wiedzy i umiejętności programistycznych, a jednocześnie umożliwia szybkie i proste tworzenie rozwiązań automatyzujących procesy dla firm, które integrują i automatyzują usługi Google Workspace oraz dodają rozszerzeni. Dzięki temu narzędzie jest bardziej dostępne. Niewątpliwą zaletą jest także prostota integracji wielu źródeł informacji. Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie zewnętrzne rozwiązania można w łatwy sposób zintegrować, promowane są rozwiązania w ramach Google Workspace.

Marcin Kordowski

właściciel Kordowski Digital