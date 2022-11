WhatsApp, aplikacja, smartfon, telefon, fot. heikoal, pixabay

Mimo że użytkownicy Androida mają wiele wygodnych opcji, jeśli chodzi o robienie notatek i zapisywanie linków "na później", wielu użytkowników - by przełączyć się na inne urządzenie - wciąż wysyłało link np. na Messengerze. WhatsApp, późno, bo późno, ale chce im oszczędzić tego wysiłku. Komunikator właśnie testuje własne ulepszenia w zakresie tzw. autokomunikacji.

Wysyłanie wiadomości do siebie może brzmieć niemądrze, ale - przyznajmy - robi to zdecydowana większość użytkowników, którzy niekoniecznie zainteresowani są dedykowanymi narzędziami. Bo zamiast instalować aplikację, taką jak Pocket, który służy do zarządzania linkami do ponownego odwiedzenia, lub np. Google Tasks, do utrzymywania list zakupów, skorzystanie z WhatsAppa może wydawać się bardziej intuicyjne.

Meta, właściciel komunikatora, postanowił jednak usprawnić ten proces. Dlatego też, wraz z nową wersją aplikacji na Androida, wybrani betatesterzy WhatsAppa uzyskują dostęp do funkcji „Powiadom siebie”. Tam, po dotknięciu pływającego przycisku w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się monit o wysłanie wiadomości do nowego kontaktu, nowej grupy lub nowej społeczności. Pod tymi opcjami użytkownik zobaczy listę wszystkich swoich kontaktów z WhatsAppa, opcja wysyłania wiadomości do siebie znajdzie się na szczycie.

źródło: WABetaInfo

Oczywiście, już teraz można wysyłać wiadomości do siebie, bardziej klasycznie, bezpośrednio lub do grupy, której jestesmy jedynym członkiem, ale to wciąż jedynie obejścia, a nie celowane funkcje. Jeśli testowana funkcja wejdzie do powszechnego użytku, będzie można przypiąć czat ze sobą do listy tak, aby był łatwo dostępny.

W ostatnim czasie Meta mocno stawia na rozwój właśnie WhatsAppa, np. przez umożliwienie Salesforce'owi, dostawcy CRMa partnerstwa z WhatsAppem, dzięki któremu użytkownicy Salesforce'a będą mogli łączyć się ze swoimi klientami i budować nowe doświadczenia w oparciu o komunikację w aplikacji.

Wykorzystanie WhatsApp jako nadrzędnej platformy interakcji ma zapewnić nowoczesne, wygodne, zintegrowane i spersonalizowane doświadczenia, zmieniając sposób, w jaki marki tworzą konwersacyjne zaangażowanie podczas interakcji marketingowych, handlowych i usługowych. I jest już testowana.

- L'Oreal ma misję wynalezienia przyszłości piękna, co wymaga od nas również zrewolucjonizowania sposobu, w jaki łączymy się z naszymi klientami na całym świecie. Nasi klienci poruszają się szybko - musimy nie tylko za nimi nadążać, ale także przekraczać ich oczekiwania w każdej interakcji. Ponieważ coraz więcej klientów korzysta z urządzeń mobilnych, jako podstawowego sposobu kontaktu z naszą marką, potrzebujemy jednego rozwiązania w zakresie przesyłania wiadomości, które pobiera informacje z działów sprzedaży, obsługi, marketingu, handlu i IT, aby pomóc nam w zapewnieniu spersonalizowanej obsługi klienta, dostarczaniu rekomendacji dotyczących produktów i zwiększaniu sprzedaży. Możliwość wykonywania wszystkich powyższych czynności za pośrednictwem WhatsApp jako pojedynczej platformy komunikacyjnej może mieć ogromne znaczenie w branży kosmetycznej, umożliwiając prowadzenie handlu konwersacyjnego i budowanie większego zaangażowania" - powiedziała Asmita Dubey, Chief Digital & Marketing Officer w Grupie L'Oréal.