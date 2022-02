WP Pilot i Open FM z dostępem do ukraińskiego radia i telewizji

pilot, telewizor, fot. Alehandra13, pixabay

WP Pilot udostępnił użytkownikom możliwość darmowego oglądania kanału telewizyjnego Ukraina24. Opcja ta skierowana jest przede wszystkim do obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Z kolei na platformie Open FM pojawiła się możliwość słuchania ukraińskiej rozgłośni radiowej LUX FM.

Dostęp do kanału Ukraina24 jest skierowany do obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. Umożliwi swobodny dostępu do bieżących wydarzeń prosto z kraju, w ojczystym języku. Treści na kanale będzie mógł obejrzeć każdy, nawet nie posiadając konta w serwisie. Ponadto na stronie Strefa Pilota, będącej częścią serwisu WP Pilot, powstaje dedykowana zakładka, gdzie umieszczone zostaną najważniejsze informacje o kanale Ukraina 24 i informacje o konflikcie. Znajdzie się tam również player z szybkim dostępem do kanału.

W WP Pilot oglądać można także inne kanały informacyjne, m.in. TVN24,CNN. Są one jednak dostępne w pakietach płatnych.

Ukraińskie radio dostępne na platformie Open FM

LUX FM jest ukraińską pozarządową siecią radiową, której programy nadawane są w ponad 20 miastach Ukrainy. W Open FM słuchać można programu nadawanego z lwowskiego studia. Lwowski oddział rozgłośni wyróżnia się tym, że od dawna unikał grania muzyki rosyjskojęzycznej.

- Udostępniamy ukraińską stację Lux FM na naszej platformie nie tylko dlatego, by ułatwić dostęp do niej obywatelom tego kraju. Chcemy, by mogli go usłyszeć także nasi polscy użytkownicy - mówi Marcin Malicki, dyrektor Obszaru Subscriptions & New Services w Wirtualnej Polsce Media.

WP Pilot to platforma do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. Umożliwia oglądanie ponad 100 kanałów telewizyjnych. W ofercie WP Pilot dostępne są stacje ogólnotematyczne, informacyjne, filmowe, sportowe oraz te, dedykowane najmłodszym. Usługa jest dostępna poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay, Fire TV. WP Pilot posiada również aplikacje dedykowane na telewizory LG Smart TV i Samsung Smart TV oraz na platformę Android TV. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI w styczniu 2022 roku z WP Pilot korzystało 2,1 mln Polaków.

Open FM to natomiast internetowa platforma radiowa Wirtualnej Polski. Rozpoczęła nadawanie w 2006 roku. Do dyspozycji słuchaczy jest ponad 170 zróżnicowanych stacji muzycznych, które podzielone są na kategorie tematyczne.

