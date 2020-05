Wyniki Wirtualnej Polski za pierwszy kwartał 2020 roku. Sprawdzamy wpływ epidemii na zysk grupy

Fot.: Wirtualna Polska - Jacek Świderski, prezes WP

Wirtualna Polska Holding mierzy się z kryzysem w pierwszym kwartale 2020 roku, notując 4 procent spadku przychodów i 6,5 procent spadku zysku EBITDA. Oprócz tego w pierwszych trzech miesiącach roku zysk netto grupy zmalał do poziomu 7,249 mln zł, z 14,368 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wakacje.pl, tak jak cały rynek turystyki zagranicznej, utraciły źródła przychodów. Konieczność izolacji i niepokój związany z ograniczeniami, przełożył się jednak na większy niż zazwyczaj ruch w serwisach Wirtualnej Polski. Pozytywny wpływ na wyniki holdingu miała Telewizja WP, która odnotowała rekordową oglądalność i wzrost przychodów ze sprzedaży o 43 procent.

Ogłoszony w marcu 2020 roku stan epidemii w Polsce, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wpłynął na przychody spółki, zwłaszcza w obszarze e-commerce. Skorygowana EBITDA w 1. kwartale 2020 roku wyniosła 41 mln złotych, 6,5 procent mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży to prawie 150 mln zł, a wypracowany zysk przekroczył 7 mln zł i był o prawie 50 procent niższy w ujęciu rocznym.

– Kryzys zmienia przyzwyczajenia Polaków, którzy chętniej niż do tej pory korzystają z zakupów online. Nie wszystkie kategorie jednakowo zyskują, a są też niestety takie, które ponoszą dotkliwe straty, jak na przykład turystyka zagraniczna. Ci z nas, którzy wcześniej planowali podróże zagraniczne, dziś myślą o budowie domu czy wczasach w kraju. Beneficjantami są tutaj nasze spółki Extradom.pl i Nocowanie.pl, liderzy w swoich kategoriach w Polsce, cieszące się istotnie większym zainteresowaniem Polaków. Ograniczenie wydatków reklamowych najmniej dotknęło media internetowe, w pierwszym kwartale notowaliśmy w Wirtualnej Polsce Media SA wzrosty wyników finansowych – mówi Jacek Świderski, prezes Wirtualna Polska Holding SA.

Szczegółowe dane finansowe Grupy Wirtualna Polska przedstawia poniższa tabela.

Źródło: Grupa Wirtualna Polska

Wprowadzone ograniczenie i trudna sytuacja gospodarcza będą miały wpływ na wyniki finansowe również w 2. kwartale 2020 roku, niezależnie od wzrostów ruchu obserwowanych od drugiej połowy kwietnia. W tej chwili ruch w serwisie Nocowanie.pl jest o ok. 20 procent wyższy niż w maju 2019 roku. Bardzo dobre wyniki notuje nadająca od ponad trzech lat Telewizja WP. Osiągnęła rekordową oglądalność, która przyczyniła się do wzrostu przychodów o 43% do kwoty ponad 6,5 mln złotych.

Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy autocentrum.pl. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, nocowanie.pl, eholiday.pl), mody (domodi.pl, allani.pl), wyposażenia wnętrz (homebook.pl) i projektowania domów (extradom.pl), usług finansowych (totalmoney.pl) oraz motoryzacji (superauto.pl). Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, w kwietniu 2020 roku z produktów internetowych WP korzystało 21,1 mln Polaków.

