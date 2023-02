Firma Alphabet Inc niedawno wprowadziła Barda przeciwko sensacyjnemu chatbotowi AI ChatGPT, rozpoczynając tym samym pojedynek z Microsoftem, który przed chwilą zapowiedział, że AI zostanie włączona do Binga. Bard zostanie oparty na okrojonej wersji modelu LaMDA, który swego czasu testowany był pod kątem mowy nienawiści.

ChatGPT rozwijany przez wspieraną przez Microsoft firmę OpenAI's w kilka tygodni podbił świat technologii, prowokując pytania o przyszłość nawet Google'a. Gigant nie mógł więc pozostawić tego bez odpowiedzi i właśnie się jej doczekaliśmy. Nowa usługa sztucznej inteligencji - Bard - została otwarta dla „zaufanych testerów”, ale firma zacznie ją wdrażać masowo już w nadchodzących tygodniach.

Bard to eksperymentalna konwersacyjna usługa sztucznej inteligencji, która jest obsługiwana przez Language Model for Dialogue Applications (LaMDA). Według Sundara Pichai, Bard może z łatwością być ujściem dla kreatywności, a także platformą, która może ułatwiać ludziom wyjaśnianie skomplikowanych konceptów.

Google zademonstrowało swoje postępy w dziedzinie AI podczas wydarzenia na żywo, zaliczając przy tym kosztowną wpadkę. Reklama udostępniony przez Google pokazuje, jak Bard odpowiada na pytanie: „O jakich nowych odkryciach z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba mogę powiedzieć mojemu 9-latkowi?” Bard oferuje w zamian trzy punkty, w tym jeden, który stwierdza, że teleskop „zrobił pierwsze zdjęcia planety poza naszym układem słonecznym”.

Jednak wielu astronomów na Twitterze wskazało, że jest to błędne i że pierwsze zdjęcie egzoplanety zostało zrobione w 2004 r. — jak podano tutaj na stronie internetowej NASA.

Not to be a ~well, actually~ jerk, and I'm sure Bard will be impressive, but for the record: JWST did not take "the very first image of a planet outside our solar system".



the first image was instead done by Chauvin et al. (2004) with the VLT/NACO using adaptive optics. https://t.co/bSBb5TOeUW pic.twitter.com/KnrZ1SSz7h