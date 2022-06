Y Combinator sugeruje start-upom by "przygotowały się na najgorsze"

startup | fot. Shridhar Gupta | Unsplash

Y Combinator, król Doliny Krzemowej, doradza założycielom, aby „przygotowywali się na najgorsze”. Skąd tama zmiana nastrojów i czy przełoży się to na sytuację polskich start-upów?

Firma inwestycyjna – której wczesne wsparcie obejmuje inwestycje w Dropbox, Coinbase, Airbnb i Reddit – na początku maja zasugerowała, aby startupy ograniczyły wydatki i skupiły się zabezpieczaniu tyłów ciągu najbliższych 30 dni.

Jeżeli Twoim planem jest zebranie pieniędzy w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy, być może zacząłeś w szczytowym okresie spowolnienia. Pamiętaj, że Twoje szanse na sukces są teraz bardzo niskie, nawet jeśli Twoja firma ma się dobrze. Zalecamy więc zmianę planu” — napisała firma w liście zatytułowanym „Pogorszenie koniunktury gospodarczej”.

Notatka YC, który wspiera setki młodych start-upów rocznie, jest sygnałem, że załamanie rynku, które w ostatnich tygodniach znacząco obniżyło wartość wielu firm technologicznych, w tym gigantów takich jak Shopify i Netflix, dotyczy również startupów na bardzo wczesnym etapie wzrostu.

Szymon Janiak

Managing Partner, Co-founder

Czysta3.VC

Y-combinator przygotowuje founderów na spowolnienie, którego spodziewano się już od dłuższego czasu. Na rynku amerykańskim jest to bezpośredni efekt polityki rezerw federalnych, gdzie chcąc uchronić Stany Zjednoczone przed ekonomicznymi skutkami covid-19, w 2020 roku wpompowano znaczące ilości pieniędzy.

Wg dostępnych raportów w przeciągu roku było to prawie 6 bilionów dolarów. Fundusze Venture Capital stały się w pewnym zakresie beneficjentami tej sytuacji, w związku z czym waluacje zaczęły rosnąć. Gdy jednak fala się skończyła, trend zaczął się zmieniać i to szybciej niż zakładano, przez co część funduszy postanowiła zacisnąć pasa i albo zwolnić albo chwilowo zawiesić alokację kapitału. Wyceny na globalnym rynku start-upów zaczynają spadać. Już teraz widać kilkuprocentowe korekty, a tempo zmian zaczyna wzrastać.

Najbardziej widać to w fazie growth, gdzie spółki są obecnie w nieporównywalnie trudniejszej sytuacji niż te w etapach zalążkowych. Znaczące spadki widać już na rynkach publicznych, natomiast takie wydarzenia jak prezentacja wyników inwestycyjnych SoftBanku – jednego z ogólnoświatowych tuzów, który zakomunikował 27 miliardów dolarów straty, dodatkowo to pogłębiają.

Jak wygląda sytuacja na polskim rynku?

Polski rynek jest obecnie jeszcze w trakcie hossy zbudowanej w oparciu o publiczny kapitał, przez co nie widać jeszcze na nim odcisku trendów makroekonomicznych. Te natomiast mogą pojawić się relatywnie szybko ze względu na zbieg dwóch wydarzeń: