influencer, kobieta, laptop, komputer, zakupy, fot. expresswriters, pixabay

YouTube postawił na krótkie formy wideo, które od początku lutego 2023 roku dołączyły do programu monetyzacji treści. LifeTube, największa sieć partnerska dla twórców w Polsce sprawdziła, jak radzi sobie YouTube Shorts oraz czy publikowanie krótkich materiałów jest opłacalne dla twórców.

Zarobki twórców na YT Shorts

Od lutego 2023 roku platforma YouTube postanowiła włączyć krótkie formy video do programu monetyzacji. Miało to zachęcić twórców do publikowania większej liczby krótkich form wideo i przyciągnąć szersze grono odbiorców. Według analizy LifeTube, w lutym 2023 roku twórcy średnio zarobili 6 groszy za 1000 wyświetleń Shortsa.

- Od momentu włączenia Shortsów do programu monetyzacji widać, że twórcy mocniej zainteresowali się tworzeniem tego rodzaju kontentu. Aktualnie na platformie znajdziemy ogromny wybór krótkich treści wideo, które tworzone są przez wielu popularnych twórców, którzy wcześniej kojarzyli się wyłącznie z dłuższymi materiałami. Ten rok zdecydowanie należał będzie do Shortsów - mówi Marcin Pyć, Head of Network Management w LTTM (LifeTube, Gameset).

Oglądalność YouTube Shorts

Od czasu pojawienia się zakładki Shorts, coraz więcej twórców decyduje się na taką formę publikowanych materiałów. Na podstawie danych z nowego narzędzia LifeTube Data sieć policzyła, jak wyglądają wyniki krótkich form wideo. W lutym 2023 roku twórcy średnio zarobili 6 groszy za 1000 wyświetleń Shortsa. Kanały zrzeszone w LifeTube mają łącznie 240 milionów subskrypcji i odpowiadają za ponad 12 procent całej oglądalności YouTube w Polsce. Według danych LifeTube w 2022 roku krótkie pionowe formy wideo odpowiadały już prawie, za co piąte wyświetlenie. Dodatkowo procentowy wzrost oglądalności YT Shorts wyniósł 20,53 procent.

Źródło: LifeTube

Czy publikowanie długich form wideo ma sens?

Świetne wyniki Shortsów na YouTube mogą pozornie zagrażać dłuższym wideo na platformie, ale z danych LifeTube wynika, że twórcy długich treści nie mają się czego obawiać. W porównaniu z ubiegłymi latami wydłużył się średni czas trwania jednego wyświetlenia wideo publikowanych przez twórców zrzeszonych w sieci LifeTube i wyniósł 6,5 minuty, czyli o minutę dłużej niż w 2021 roku.

Źródło: LifeTube

Również zarobki mogą być argumentem przemawiającym za publikowaniem dłuższych form video na YT. Współpraca kanałów z siecią przy optymalizacji sprawiła, że w 2022 roku RPM-y wzrosły średnio o 18% w porównaniu do poprzedniego roku.

