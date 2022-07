Żabka promuje dobre żywienie nad morzem. Akcja trafi do telewizji

projekt plaża, wakacje, fot. Żabka

Dziwnów był pierwszą z pięciu miejscowości nad Bałtykiem, do której zawitała Żabka w ramach tegorocznej edycji „Projektu Plaża”, realizowanego przez Telewizję TVN. Sieć zaprasza wypoczywających nad polskim morzem do odwiedzin w specjalnie przygotowanej strefie w miasteczku TVN na plaży, w której na dzieci i dorosłych czekać będą liczne atrakcje, konkursy z nagrodami oraz degustacja płynnych przekąsek Foodini. Jednocześnie zaprasza do „Strefy Letniego Kina i Muzyki", w której w mobilnej Żabce można zaopatrzyć się w smaczne i pożywne produkty. W kolejnych tygodniach wakacji strefa Żabki pojawi się również w Kołobrzegu, Władysławowie, Krynicy Morskiej i Gdańsku, a mobilna Żabka dotrze też na „Top of The Top Sopot Festival”.

Sieć Żabka została jednym ze sponsorów tegorocznej edycji „Projektu Plaża”. W ramach współpracy w pięciu nadmorskich lokalizacjach w ramach miasteczka TVN stworzone zostaną specjalne strefy Żabki, w których planowane są aktywności dla dzieci i dorosłych m.in. konkursy z nagrodami, quizy wiedzy z zakresu dobrego żywienia i ekologii oraz degustacja produktów marki własnej Foodini.

Rozmowy o dobrym żywieniu i zrównoważonym stylu życia

W ramach projektu przewidziano też serię wejść live ze strefy Żabki podczas programów „Dzień Dobry Wakacje” oraz relacji w „Co za Tydzień”. Ich gośćmi będą przedstawiciele Żabki oraz eksperci w zakresie dobrego żywienia i zrównoważonego stylu życia.

– Dobre żywienie nie musi kojarzyć się z trudnymi, wymagającymi wiedzy i czasu zakupami, a także czasochłonnym procesem przygotowania posiłków. Również podczas wakacji chcemy ułatwiać naszym klientom dokonywanie lepszych wyborów żywieniowych i sprawiać, że będą one jak najwygodniejsze. Dlatego oferujemy im m.in. produkty naszej marki Foodini – to pyszna propozycja płynnej przekąski na bazie soczystych owoców, którą łatwo można zmieścić do torby na plażę. Może być ona jedną z pięciu zalecanych dzieciom i dorosłym codziennych porcji warzyw i owoców, jednocześnie zapewniając całą masę owocowej przyjemności – mówi Anna Grabowska, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Konsumenckich Grupy Żabka.

Oprócz swojej strefy na plaży, Żabka wraz ze swoim sklepem mobilnym obecna będzie również w „Strefie Kina Letniego i Muzyki”, oferując specjalny asortyment, dostosowany do potrzeb osób wypoczywających nad morzem.

Pięć przystanków Projektu Plaża, na których Żabka będzie obecna ze swoją strefą, działającą od piątku do niedzieli to:

· 22-24 lipca – Dziwnów

· 29-31 lipca – Kołobrzeg

· 5-7 sierpnia – Władysławowo

· 12-14 sierpnia – Krynica Morska

· 19-21 sierpnia – Gdańsk

Mobilna Żabka

Drugi rok z rzędu Żabka pojawi się także na „Top of the Top Sopot Festival”. Mobilna Żabka dostępna będzie dla uczestników i gości sopockiego festiwalu od 16 do 18 sierpnia br. Dzięki niej klienci będą mogli w czasie festiwalu przekąsić hot doga, napić się świeżo mielonej kawy z ekspresu czy kupić ulubioną przekąskę np. Foodini.