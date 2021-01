Zakupy modowe Polaków w 2020 roku. Jak pandemia wpłynęła na rynek odzieżowy?

zakupy, torby, paczki, fot. kaboompics, pixabay

Rok 2020 roku przyniósł zmiany modowych zwyczajów zakupowych Polaków. Według raportu #fashionklika wykonane przez portal Domodi.pl, w ubiegłym roku zakupy modowe w kategorii odzież zdominowały kobiety. Publikacja sprawdza, jak Polacy konsumowali modę, jakie kategorie: obuwia, odzieży oraz dodatków cieszyły się największą popularnością oraz jak bardzo na zachowanie nabywców internetowych, wpłynęła pandemia.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku platformę Domodi.pl odwiedzało średnio 4,9 mln użytkowników miesięcznie.

MODA

Na pierwszym miejscu w kategorii odzież znalazły się sukienki, w które kliknięto ponad 11,8 mln razy. Na drugiej pozycji znalazły się kurtki damskie, a na trzeciej - bluzki, również dedykowane Paniom. Na tle całego roku mocno wybijały się dresy oraz komplety dresowe. W porównaniu z 2019 ta kategoria urosła o ponad 200%, czego największą przyczyną był lockdown i przejście wielu konsumentów w tryb pracy zdalnej - co wiąże się z chęcią poczucia wygody i komfortu.

W kategorii obuwia niezmiennie prym od lat wiodą buty sportowe. Ich udział rok do roku znacznie wzrósł. Dla porównania - w przedziale kwiecień-maj 2019 stanowiły one 25% wszystkich kliknięć, by w tym roku wzrosnąć do aż 41%. Drugie miejsce przypadło damskim botkom, a trzecie - sandałom. Jeśli chodzi o dodatki, to hitem 2020 roku w tej kategorii okazały się klasyczne shopper bags, z ponad milionem kliknięć. Na drugim miejscu znalazły się listonoszki, a podium dopełniły zegarki.

W przypadku akcesoriów TOP3 klików stanowiły kolejno: portfele, maseczki ochronne oraz męskie czapki z daszkiem. Tutaj wartym uwagi jest fakt, że w poprzednich latach kategoria masek ochronnych w ogóle nie istniała w katalogach wielu sklepów i marek. A ich druga obecnie pozycja pokazuje, jak mocny impakt na decyzje zakupowe miały wprowadzone w marcu restrykcje i ich dalsze konsekwencje.

Źródło: Domodi.pl

LUDZIE

Obok licznych zmian w behawiorze użytkowników na przestrzeni mijającego roku zauważalne były także zmiany w demografii kupujących. Pierwszym, zasadniczym czynnikiem, który zauważyła branża e-commerce jest oczywiście wzrost udziału w ruchu kupujących po 65 roku życia. To właśnie tę grupę najmocniej dosięgła rewolucja e-zakupowa. W przypadku Domodi.pl zauważalnym był także wzrost udziału mężczyzn w całości ruchu na stronie.

Źródło: Domodi.pl

ZAKUPY

Sama czynność zakupowa również przeszła ewolucję. Jej wersja online stała się tą podstawową i zastąpiła onffline’owe doświadczenia. Dużą zmianę za to rynek fashion zanotował w przypadku peaków zakupowych. Znane dotychczas, trzy największe zakupowe wzrosty notowane były podczas: letnich wyprzedaży, Black Friday oraz okresu świątecznego. Rok 2020 zweryfikował tą tendencję, zmieniając kalendarz. Tutaj obok Black Week’a oraz letnich wyprzedaży okresem peakowym okazały się miesiące kwiecień-maj, kiedy to łagodzone były obostrzenia związane z pandemią.

Pomimo pracy zdalnej, w zdecydowanej większości, użytkownicy pozostali wierni urządzeniom mobilnym, które zwiększyły swój udział w całości ruchu o 3% w porównaniu rok do roku.