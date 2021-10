Zalando Pre-owned to sukces marki. Jak działa i co firma planuje jeszcze?

Zalando Playday 2017 | fot. Biuro Prasowe Zalando

Rok po uruchomieniu kategorii Pre-owned, Zalando odtrąbia sukces. Firma ogłosiła, że jej asortyment urósł dziesięciokrotnie z 20 000 do ponad 200 000 artykułów, a to niejedyna inicjatywa Berlińskiego giganta wycelowana w tzw. circular fashion. Zalando - zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju Zalando do.MORE - deklaruje, że przebuduje każdy etap cyklu życia produktu, tak by zmniejszyć negatywny wpływ, jaki branża modowa ma na środowisko.

Pre-owned, dzięki któremu klienci Zalando, zyskali możliwość sprzedawania używanych ubrań bezpośrednio na platformie Zalando, z wykorzystaniem darmowej wysyłki, było pierwszym krokiem. Firma - by ułatwić im "zarządzanie" swoją garderobą, zaktualizowała UI listy życzeń tak, by można było od razu zobaczyć wszystkie zakupione artykuły (i ewentualnie dodać te kupione gdzie indziej), a potem - w zaledwie kilku kliknięciach - zamieścić ofertę ich sprzedaży tych wybranych.

Wszystkie artykuły używane, oferowane na Zalando, były sprawdzane pod kątem jakości i stawały się asortymentem dostępnym dla klientów platformy, a sprzedający - po sfinalizowaniu transakcji - mogli dostać voucher albo przekazać zysk dla wybranej partnerskiej organizacji charytatywnej. I nawet jeśli voucher (do wykorzystania w Zalando oczywiście) może budzić wątpliwości, to ta forma - co mocno podkreślają PR-owcy firmy - faktycznie wyeliminowała wiele problemów, z którymi inne aplikacja do sprzedaży używanej odzieży muszą się borykać, tj. złej jakości zdjęcia, podróbki i konieczność negocjowania cen ze sprzedającym, a kwestie związane z wysyłką i ogólnie bezpieczeństwo transakcji.

„Kategoria Pre-owned odgrywa kluczową rolę na naszej drodze, by stać się punktem wyjścia dla mody. W ciągu ostatniego roku otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie na temat naszej kategorii Pre-owned. Klienci doceniają szybką dostawę, wysoki komfort w zakresie metod płatności i zwrotów, a także nasze pozbawione plastiku opakowania. To główne powody, dla których umieściliśmy wygodę w centrum naszej nowej kampanii Pre-owned Koniec dramatów. Prezentuje ona doświadczenie Pre-owned – łączące przyjemność z zakupów modowych, świeżość i wyrażanie siebie, z bardziej zrównoważoną modą i niezrównaną wygodą. - Torben Hansen, Wiceprezes ds. Recommerce w Zalando.

Pre-owned ze swoim "Końcem dramatów" jest jednak początkiem działań Zalando w kwestii zrównoważonej mody. Firma chce iść dalej, wprowadzając nowe modele biznesowe i praktyki w zakresie obiegu zamkniętego w całym cyklu życia produktu. Mają one na celu przedłużenie do 2023 r. żywotności co najmniej 50 milionów artykułów modowych i przejście z modelu weź – wyprodukuj – wykorzystaj – wyrzuć na system obiegu zamkniętego, tj.: projektowanie i produkcja – użytkowanie – ponowne użycie – zamknięcie pętli.

Aby zmniejszyć swój negatywny wpływ na ludzi i planetę, branża modowa musi przejść na system obiegu zamkniętego. W Zalando postrzegamy tę konieczność jako wyjątkową okazję do przeprojektowania branży modowej, otwarcia nowych źródeł przychodów i wykorzystania już zachodzących znaczących zmian w zachowaniach konsumentów. Według naszego raportu Attitude-Behavior Gap, dla ponad 60% konsumentów ważne jest, aby ich ubrania zyskały nowe życie, a nie trafiały na wysypisko śmieci. Dążymy do zmian postaw w kierunku produktów i doświadczeń o obiegu zamkniętym. Nie mamy jeszcze wszystkich odpowiedzi, ale współpracujemy z kluczowymi twórcami zmian w branży, testując i skalując nowe rozwiązania, aby przejść do modelu biznesu o całkowicie zamkniętym obiegu. - Laura Coppen, Dyrektor ds. Gospodarki Cyrkularnej w Zalando.

Tym samym Zalando bardzo sprytnie rozgrywa kwestie, która dla branży modowej staje się paląca: ekologię. Kwestie związane z odpowiedzialnym rozwojem dla Milenialsów i Z-ów, którzy stanowią prawie połowę odbiorców odzieży używanej, bardzo istotny czynnikiem decydującym o lojalności wobec marki. Wymagają od nich zarówno świadomych działań, ale też chcą korzystać z dobrych jakościowo produktów, odróżniających się unikatowością za rozsądną cenę.

Decyzja Zalando to nie tyle działanie PR, co próba zagospodarowania rosnącego segmentu rynkowego. Drugi obieg ubrań to trend, który od dłuższego czasu obserwowaliśmy chociażby na serwisach takich jak OLX czy na Facebooku (Marketplace). Dynamicznie rozwijają się też społeczności takie jak Vinted, zbudowane właśnie na modelu second-hand. Motywacje znacznej części użytkowników są na pewno ekonomiczne – jedną z aktywnych grup są między innymi rodzice małych dzieci, którzy szukają ubrań na jeden sezon. Jednocześnie, niejako przy okazji, to ukłon w stronę bardziej świadomych klientów kierujących się ideą zero waste. - Jakub Polakowski dyrektor strategii K2 Precise.

Niedawno Zalando ogłosiło swoją inwestycję w grupę Infinited Fiber Company, zajmującą się technologią regeneracji tekstyliów, która, aby zmniejszyć zależność świata od surowców pierwotnych, tworzy nowe włókno tekstylne wysokiej jakości z odpadów tekstylnych. W ramach projektu Sorting For Circularity, realizowanego wspólnie z Fashion for Good, Zalando skaluje platformę open source do zarządzania odpadami tekstylnymi. Projekt ten zapewnia kompleksową analizę odpadów tekstylnych przy użyciu dokładniejszej, innowacyjnej technologii Near Infrared, mapując możliwości recyklingu tekstyliów. Badania doprowadzą do stworzenia otwartej platformy cyfrowej, która pozwoli łączyć odpady tekstylne z sortowni z podmiotami zajmującymi się recyklingiem, umożliwiając ich wykorzystanie i budowę infrastruktury w celu zwiększenia skali działań w ramach obiegu zamkniętego w nadchodzących latach. Zalando działa również w Europie na rzecz organizacji accelerating circularity, która skupia marki, sprzedawców detalicznych, podmioty zajmujące się recyklingiem i sortowaniem produktu na dalszym etapie jego cyklu życia, aby umożliwić im mapowanie, gdzie produkty trafiają i jak kierować je na wysypisko.