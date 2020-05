Zalando stawia na zrównoważony rozwój. Marka wdraża nowe narzędzie

Zalando Newsroom

Zalando jest pierwszą platformą, która zastosowała ulepszoną wersję modułu SAC Higg Brand & Retail Module (Higg BRM). Celem tego działania jest wprowadzenie obowiązkowej oceny zrównoważonego rozwoju dla marek prowadzących sprzedaż poprzez platformę firmy. Dążąc do zmiany całej branży, Zalando będzie pozyskiwać w ten sposób porównywalne dane dotyczące zrównoważonego rozwoju od swoich marek partnerskich, aby zrozumieć wyzwania branży, zarówno na poziomie poszczególnych firm, jak i całego przemysłu.

Higg BRM to narzędzie, które zapewnia markom i sprzedawcom kompleksowy sposób oceny ich wyników pod kątem aspektów etycznych i środowiskowych, takich jak prawa człowieka, uczciwe płace lub emisja CO2. Jego użytkownicy mogą wyznaczać sobie cele związane ze zrównoważonym rozwojem na podstawie uzyskanych wyników. Wszyscy członkowie koalicji SAC, zarówno marki, jak i detaliści, będą w końcu używać narzędzia Higg BRM do mierzenia wyników i postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju, umożliwiając branży odzieżowej porównywanie zrównoważonego rozwoju pomiędzy markami.

- Jako czołowa europejska platforma modowa i lifestyle’owa, chcemy podnieść poprzeczkę i jako pierwsi wskazać naszym partnerom kierunek, w jakim powinni podążać, aby spróbować stawić czoła najważniejszym dziś problemom - zmianom klimatycznym, eksploatacji zasobów i łamaniu praw pracowników. W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju do.MORE, wprowadziliśmy obowiązkowe oceny dotyczące aspektów etycznych i zrównoważonego rozwoju dla naszych marek partnerskich. Higg BRM pomoże nam osiągnąć cel polegający na ciągłym podnoszeniu standardów etycznych i do 2023 roku współpracować tylko z partnerami, którzy się z nimi zgadzają – powiedziała Kate Heiny, dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w Zalando.

„Zrównoważony rozwój” to pojęcie o wielu znaczeniach. Na rynku istnieją setki certyfikatów, etykiet i inicjatyw, a ich podejście do zrównoważonego rozwoju bywa różne. Obecnie branży brakuje wspólnej metody pomiaru zrównoważonego rozwoju. Higg Co, niezależna firma technologiczna, została wydzielona z SAC w 2019 roku, aby wypełnić tę lukę i opracować technologię stojącą za indeksem Higg i jej pakietem narzędzi branżowych, w tym Higg BRM, w celu przyspieszenia zrównoważonego rozwoju globalnego łańcucha dostaw, poczynając od branży modowej. Higg Co współpracuje z Zalando, aby wspierać firmę i jej partnerów we wdrażaniu systemu Higg BRM.

- Decyzja Zalando, aby wymagać od marek partnerskich korzystania z narzędzia Higg BRM, przyspieszy wprowadzenie w branży systemu ustandaryzowanej oceny zrównoważonego rozwoju. W ten sposób możemy wdrożyć i osiągnąć trwałą zmianę - powiedziała Amina Razvi, Dyrektor Wykonawczy SAC.

Z kolei SAC jest wiodącą koalicją na rzecz zrównoważonego rozwoju w branży odzieżowej, obuwniczej i tekstylnej. 250 globalnych członków koalicji współpracuje w celu opracowania Indeksu Higg, zestawu pięciu narzędzi oceny zrównoważonego rozwoju, które biorą pod uwagę wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego, identyfikują obszary wymagające poprawy i umożliwiają przejrzystość środowiskową i społeczną, której oczekują konsumenci. Higg Co rozwija platformę technologiczną obsługującą Indeks Higg.

