AliExpress skraca czas dostawy. Średni wynik to 50 procent

W ramach rozpoczynającej się na wyprzedaży „Tydzień Znanych Marek”, platforma handlu internetowego AliExpress zapowiedziała skrócenie o 50 procent w stosunku do ubiegłego roku, czasu dostawy przesyłek do Polski. Do tej pory czas dostawy stanowił główny czynnik zniechęcający polskich użytkowników do korzystania z platformy.

Ze względu na to, że czas oczekiwania na przesyłkę stanowił największy problem dla polskich użytkowników platformy, usprawnienie usług logistycznych było głównym celem, na którym w ostatnim czasie koncentrował się AliExpress. W efekcie firma uprościła łańcuch dostaw, co przyczyniło się do skrócenia średniego czasu dostawy o 50 procent. To duży krok do przodu, który wzmacnia rynkową pozycję serwisu. Ponadto partnerstwo z Pocztą Polską oraz InPost w zakresie przesyłek AliExpress Standard Shipping, niesie ze sobą wiele korzystnych zmian dla polskich konsumentów, w tym m.in. możliwość śledzenia paczek.

- W minionym roku uważnie słuchaliśmy naszych klientów w Polsce, co zaowocowało poprawą usług logistycznych. Skrócenie średniego czasu realizacji dostawy, a także rosnąca liczba zamówień dostarczanych w ciągu trzech dni były oczekiwanymi kierunkami usprawnień na naszej platformie - powiedział Gary Topp, dyrektor regionalny AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią.

„Tydzień Znanych Marek”

Organizowana przez AliExpress coroczna wyprzedaż „Tydzień Znanych Marek” jest okazją do zakupu w przystępnych cenach wielu popularnych produktów. W tym roku wśród marek, na które warto zwrócić uwagę, znajdują się artykuły z kategorii smart home, np. odkurzacz Dreame, szczoteczki elektryczne Oclean, a także produkty elektroniki użytkowej, takie jak Anker i Amazfit.

Tegoroczny „Tydzień Znanych Marek” to dopiero początek sezonu największych zakupów na AliExpress. Na jesieni światowy gigant planuje wiele nowych niespodzianek. Kolejnym dużym wydarzeniem w kalendarzu AliExpress będzie współpraca z Cracow Fashion Week, który rozpocznie się 5 września. Kolejnym wydarzeniem będzie, jak co roku w listopadzie, największe święto zakupów Dzień Singla.

Uruchomiony w 2010 r.oku AliExpress jest globalną platformą handlu detalicznego, umożliwiająca konsumentom z całego świata dokonywanie zakupów bezpośrednio u producentów i dystrybutorów głównie w Chinach. Celem AliExpress jest stworzenie lokalnej i globalnej platformy sprzedaży dla międzynarodowych firm. Obecnie AliExpress jest dostępny w wielu językach, m.in.: angielskim, rosyjskim, portugalskim, hiszpańskim, włoskim, polskim i francuskim.

