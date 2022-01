Allegro ruszyło z nową usługą One Fulfillment

pudełka, opakowania, przesyłka, kurier, fot. Allegro

Po udanym programie pilotażowym, w którym udział wzięło kilkadziesiąt firm prowadzących sprzedaż na platformie, Allegro rozpoczęło komercyjny etap rozwoju swojej usługi logistycznej. One Fulfillment by Allegro to kompleksowa usługa dla sprzedających, obejmująca przechowywanie, pakowanie i dostawę produktów, a także obsługę klienta w zakresie związanym z realizacją zamówień. Allegro przyjmuje już zgłoszenia od nowych sprzedających, a priorytetem usługi są szybkie dostawy od sprzedających. Już ponad 80% zamówień jest realizowanych w 1-2 dni od zakupu.

One Fulfillment by Allegro poprzedzone programem pilotażowym

Allegro we wrześniu ubiegłego roku uruchomiło One Fulfillment by Allegro. W pilotażu nowej usługi logistycznej wzięło udział kilkadziesiąt firm sprzedających na platformie, które dzięki sprawnej dystrybucji zamówień z magazynu Allegro, zaoferowały swoim klientom szeroki wybór metod dostawy w atrakcyjnych, wynegocjowanych przez Allegro cenach oraz zapewniały im dostawę następnego dnia, nawet produktów zakupionych do późnych godzin wieczornych. Dodatkowo ograniczały negatywny wpływ łańcucha dostaw na środowisko (m.in. przez zastosowanie w procesie pakowania materiałów przyjaznych środowisku). Dzięki temu sprzedawcy mogli w praktyce zaobserwować jak krótki czas dostawy przekłada się na wzrost ich sprzedaży, a klienci otrzymywać swoje zakupy wyjątkowo szybko. Teraz kolejni sprzedawcy będą mogli zgłosić się i dołączyć do usługi One Fulfillment by Allegro.

Pakiet powitalny

Firmy prowadzące sprzedaż na platformie mogą już teraz zgłosić chęć skorzystania z usługi. Po weryfikacji zgłoszeń, Allegro zaprasza do usługi w tych sprzedawców, którzy spełniają odpowiednie kryteria, w szczególności związane z realizacją dostaw. Na start, dla nowo dołączających firm przygotowano pakiet powitalny - przez pierwszy miesiąc sprzedający nie płaci opłat podstawowej i dodatkowych, a także otrzymuję dodatkowe wyróżnenia dla swoich ofert. Pakiet startowy jest przewidziany dla wszystkich firm, które dołączą do usługi do 30 czerwca 2022 roku.

Obecnie już ponad 80% zamówień składanych na Allegro dociera do klientów w ciągu 1-2 dni. Dzięki One Fulfillment by Allegro sprzedający oferują klientom szeroki wybór metod dostawy, a także skrócenie czasu dostaw szczególnie w największych metropoliach. Dostawy realizowane przez X-press Couriers opłacone do godziny 10:00 (lub, jeżeli dostawa realizowana jest na terenie Warszawy, do 13:00) dotrą do klientów jeszcze tego samego dnia. Natomiast wszystkie zamówienia złożone w tygodniu do godziny 19:00 Allegro wyśle jeszcze w dniu zakupu. Platforma bierze pełną odpowiedzialność za produkty, w tym również za ich ewentualne uszkodzenia w transporcie do kupujących.

- Idea One Fulfillment jest bardzo prosta. Allegro przejmuje na siebie zadania związane z logistyką. Sprzedający dzięki temu mogą skupić się na podnoszeniu atrakcyjności swoich ofert oraz zwiększaniu sprzedaży. Co więcej, utrzymują wysoką jakość i tempo dostaw, nawet podczas szczytów sprzedażowych, bez konieczności inwestowania w powierzchnie magazynowe oraz profesjonalne wyposażenie. Kupujący z kolei dostają swoje zakupy szybciej i w bardziej ekologiczny sposób. Zainteresowanie takimi usługami logistycznymi deklaruje nam 30 - 40 % sprzedających na Allegro. W trakcie pilotażu zaobserwowaliśmy, że skrócenie czasu dostaw u sprzedawców korzystających z usługi, przełożyło się bardzo wyraźnie na wzrost ich sprzedaży mówi Grzegorz Czapski, Business Development Officer w Allegro.

Ekologiczne opakowania i nie tylko

Aspekt ekologiczny nowej usługi One Fulfillment by Allegro miał ogromne znaczenie przy projektowaniu usługi. W procesie pakowania Allegro korzysta wyłącznie z materiałów przyjaznych środowisku - certyfikowanych opakowań, papierowych taśm i wypełniaczy, a także wdraża procesy mające na celu zminimalizowanie odpadów. Dzięki nadawaniu przesyłek z jednego miejsca możliwa jest redukcja liczby podjazdów kurierskich, co pomaga Allegro realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju zawarte w strategii firmy na lata 2020-2023, wpływając na zmniejszenie śladu węglowego.

Allegro dysponuje magazynem o powierzchni 36 500 m2 w A2 Warsaw Park. Niemal 2 800 m2 stanowią biura i przestrzeń wypoczynku dla pracowników, tak aby wszystkim zapewnić bezpieczne i wygodne warunki pracy. Docelowo łączna powierzchnia operacyjna magazynu Allegro z systemem wewnętrznych antresol wyniesie 65 300 m2, a zatrudnienie znajdzie 1200 osób.

