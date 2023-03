biurko, komputer, fot. Allegro

Blisko 42% wszystkich wizyt na Allegro zaczyna się na stronie głównej serwisu. Dzięki wprowadzonym aktualizacjom w jej architekturze i funkcjonowaniu, codzienne zakupy na platformie będą prostsze i wygodniejsze. Kluczową zmianą jest podniesienie poziomu personalizacji treści, dzięki czemu oferty widoczne dla użytkowników są jeszcze lepiej dopasowane do ich oczekiwań, a konwersja ofert partnerów - wyższa.

Allegro wprowadziło zmiany, dzięki którym każdy z 13,8 miliona aktywnych kupujących będzie korzystał ze strony głównej dopasowanej do swoich indywidualnych oczekiwań. Platforma mocniej postawiła bowiem na optymalizację treści - w nowej odsłonie strony głównej znaleźć można więcej karuzel produktowych, które bazują na wcześniejszych wyszukiwaniach użytkowników i ich aktywności w serwisie. Kupujący zobaczą też inspiracje dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań i trwających kampanii promocyjnych. Co więcej, sugestie te jeszcze lepiej reprezentują szeroką selekcję produktów dostępnych w serwisie, skracając tym samym proces wyboru najlepszej oferty.

W ramach wprowadzanych zmian znacząco uproszczony został również wygląd strony głównej: ograniczono liczbę widocznych elementów oraz skupiono się na najskuteczniejszych formatach reklamowych. Zmiana ta zwiększyła przejrzystość prezentowanych treści, korzystnie wpływając na nawigację w witrynie, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych wśród użytkowników testów.

- Wprowadzone zmiany były testowane przez użytkowników na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy. Testy te potwierdziły, że odświeżona strona pozytywnie przekłada się nie tylko na kwestie estetyczne, ale również daje użytkownikom lepszy dostęp do szerokiego asortymentu produktów. Co więcej, nowa ekspozycja przekłada się też na wyższą konwersję ofert naszych partnerów. Teraz, gdy odświeżona odsłona naszej strony głównej trafiła do wszystkich użytkowników, mamy nadzieję, że sprawi ona, że ich codzienne zakupy będą jeszcze prostsze i wygodniejsze - Kacper Dworczyk, Business Product Manager w Allegro.

Zmiany w architekturze strony głównej zostały wprowadzone w marcu br. zarówno dla wersji na komputer, jak i dla strony mobilnej oraz aplikacji. Serwis zachował jednocześnie dotychczasowe funkcjonalności, w tym wszystkie dostępne wcześniej wersje językowe.