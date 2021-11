Castorama otwiera punkty obsługi przesyłek pocztowych w swoich sklepach

poczta | fot. dference | Pixabay

Sieć uruchomiła we wszystkich swoich sklepach obsługę przesyłek pocztowych, która dostępna jest 7 dni w tygodniu. Dodatkowo infrastruktura sklepu poszerzona została o automaty do odbioru przesyłek. Inwestycja ta jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów w obszarze e-commerce.

Castorama umożliwiła klientom nadawanie i odbieranie przesyłek w swoich sklepach. Wszystkie obiekty należące do sieci świadczące obecnie usługi pocztowe otwarte są 7 dni w tygodniu, w tym we wszystkie niedziele, również niehandlowe.

W ramach inwestycji klienci zyskali również nowe ułatwienie – będą mogli wygodnie i szybko odbierać zamówione produkty w punktach odbioru lub automatach DPD zlokalizowanych przy sklepach sieci w całej Polsce. Działania w zakresie rozwoju usług to element szerokiej strategii zwiększania jakości obsługi i satysfakcji klienta tej popularnej sieci sklepów DIY.

Castorama podkreśla, że obsadę sklepów z utworzonym punktem pocztowym, czynnych w niedziele, stanowią jedynie chętni, dobrowolnie zgłaszający się pracownicy. Praca w niedzielę wynagradzana jest przez pracodawcę dodatkową znaczną nagrodą finansową oraz zapewnieniem innego dnia wolnego w tygodniu.

Castorama Polska Sp. z o.o. to czołowa sieć sklepów z artykułami budowlanymi i do wykończenia wnętrz (DIY) w Polsce. Firma uruchomiła swój pierwszy sklep w 1997 roku. Obecnie sieć Castorama prowadzi sprzedaż w 90 lokalizacjach w różnych częściach Polski. Zapewnia również klientom w całym kraju dostęp do oferty on-line. Spółka zatrudnia ponad 13 tys. pracowników. Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc, międzynarodowej spółki posiadającej prawie 1350 sklepów w 8 krajach Europy.