Od 2013 r. udział sprzedaży cyfrowej w sprzedaży detalicznej ogółem wzrósł trzykrotnie - wynika z Raportu „Dekada polskiego e-commerce”. Tak szybkie tempo wzrostu wartości e-handlu stawia Polskę w czołówce krajów, które najszybciej rozwijają cyfrową część swojej gospodarki. Obecnie sprzedaż produktów i usług przez Internet prowadzi już 150 tys. polskich przedsiębiorców. Na sympatii Polaków do tej formy zakupów korzystają także dystrybutorzy kartonów wysyłkowych i akcesoriów do pakowania, którzy z każdym rokiem odnotowują coraz wyższe wzrosty sprzedaży.

Ostatnia dekada – mimo że obfitująca w wyzwania – bez wątpienia była dla polskiego e-commerce udana. Przykładem pandemia, która skutecznie spowolniła światową gospodarkę, a dla handlu internetowego stała się przełomem i szansą na jeszcze większą ekspansję. Jak podaje Raport E-Izby – w latach 2020-2021 rynek notował wzrosty na poziomie ponad 33 proc. r/r. Trudny dla biznesu, bo stojący pod znakiem kryzysu i inflacji, rok 2022 również otworzył przed e-sklepami nowe możliwości. Już niemal 80 proc. badanych konsumentów przyznało, że przenosi zakupy do Internetu w celu zmniejszenia wydatków i większej kontroli nad wydawanymi pieniędzmi oraz po to, aby ograniczyć ryzyko zakupowe poprzez wykorzystanie darmowych zwrotów oraz płatności odroczonych. Obecnie w sieci kupuje już 87 proc. internautów – to niemal dwukrotnie więcej niż przed dziesięcioma laty.

Branża opakowań

– Branża opakowań swoją stabilność i odporność na kryzysy zawdzięcza właśnie dynamicznemu rozwojowi handlu w sieci. Pudełka, taśmy czy wypełniacze są bowiem niezbędne do nadania przesyłki i to się nie zmieni. Dystrybutorzy opakowań nie mają zatem powodów do obaw i mogą liczyć na kolejne wzrosty, muszą jednak uważnie obserwować trendy i szybko na nie reagować – mówi Jarosław Kamiński, Prezes polskiego oddziału grupy RAJA, europejskiego lidera w dystrybucji opakowań wysyłkowych.

Grupa RAJA to czołowy europejski wielokanałowy dystrybutor materiałów opakowaniowych, od lat z zaangażowaniem obserwuje rynek i jest istotną częścią zachodzących na nim zmian. W ciągu ostatniej dekady polski oddział grupy odnotował dziewięciokrotny wzrost sprzedaży opakowań i produktów niezbędnych do magazynowania i wysyłki. Co równie istotne, tylko w ubiegłym roku do grona kilkudziesięciu tysięcy klientów RAJA Polska dołączyło ponad 4 tys. nowych kontrahentów.

Wzrost świadomości ekologicznej

Niezwykle ważną kwestią w kontekście rozwoju e-handlu jest to, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat znacznie wzrosła świadomość ekologiczna społeczeństwa. Polacy chcą kupować od marek, które są społecznie odpowiedzialne i minimalizują swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Jednym z docenianych przez konsumentów działań jest transformacja procesów pakowania i wysyłki zamówień tak, aby stały się one możliwie najmniej szkodliwe dla planety, co potwierdza wspomniany wcześniej Raport. Już 74 proc. robiących zakupy w sieci zadeklarowało, że dostrzega nieekologiczne praktyki e-sklepów, a w czołówce znalazło się pakowanie produktów w nieproporcjonalnie duże paczki. Co niezwykle ważne, kwestie środowiskowe mają coraz większe znaczenie także dla klientów biznesowych. Ekologiczne formy dostawy są ważne dla więcej niż co piątego respondenta (22 proc.) i w efekcie znalazły się w zestawieniu pięciu najbardziej przydatnych funkcjonalności w obszarze dostaw/logistyki.

– Zainteresowanie ekologicznymi produktami ze strony przedsiębiorców skupionych wokół e-commerce w istocie jest w tej chwili większe niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie już 55 proc. sprzedaży RAJA w naszym kraju przypada właśnie na produkty, które zostały wyprodukowane zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju – podsumowuje Jarosław Kamiński, Prezes Raja Polska.

