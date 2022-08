InPost uruchamia EKOzwroty. Na czym polega inicjatywa?

Appkomat, paczkomat, kurier, fot. InPost

Usługa EKOzwroty pozwoli na oddawanie niechcianych ubrań, butów, książek, zabawek czy elektrosprzętów do dowolnego urządzenia InPost. Zwrócone przez Paczkomat rzeczy zostaną przekazane Fundacji Odzyskaj Środowisko i ponownie wykorzystane, bądź przetworzone w procesie recyklingu. Partnerem akcji została firma CCC.

Pod koniec zeszłego roku każdy Paczkomat® zyskał nową, proekologiczną funkcjonalność - posłużył jako miejsce oddawania nieużywanych, lecz sprawnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Kontynuując przyświecającą nam ideę „zero waste” i „reuse”, zdecydowaliśmy się poszerzyć kategorie możliwych zwrotów o nienoszone już ubrania i obuwie. Wystarczy wejść na stronę szybkiezwroty.pl, a następnie nadać paczkę w najbliższej maszynie InPost. Przesyłka zostanie odebrana podczas następnej wizyty kuriera. Takie rozwiązanie jest nie tylko wygodne dla klientów, ale także przyczynia się do dbałości o środowisko.

- Strategia ESG InPost i spójna z nią wizja marki CCC pozwoliły na podjęcie współpracy, umożliwiającej rozwiązanie częstego dylematu - co zrobić z rzeczami, które są jeszcze sprawne, a z których nie korzystamy. Wspólnie z CCC tworzymy kontynuację historii niechcianych przedmiotów. W tym celu, udostępniamy narzędzie, które Polacy doskonale znają – Paczkomat InPost. Każda rzecz nadawana poprzez Paczkomat będzie podlegała weryfikacji i selekcji, a następnie może trafić ponownie na rynek po odpowiednim przygotowaniu. Przedmioty nie spełniające norm trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania co umożliwi maksymalny odzysk surowców – mówi Sebastian Anioł, dyrektor Działu Innowacji Logistycznej.

Współpraca z Fundacją Odzyskaj Środowisko pozwala na prawidłowe zagospodarowanie oddawanych przedmiotów – ubrania i obuwie będące w dobrym stanie, zostaną przekazane na cele charytatywne lub ponownie trafią do sprzedaży. Wszystko po należytej dezynfekcji i ewentualnych naprawach. Rzeczy zniszczone w znacznym stopniu zostaną zaś poddane recyklingowi, w celu pozyskania z nich półproduktów do wytwarzania tzw. zrównoważonych kolekcji ubrań.

Firma CCC jako wyłączny partner usługi EKOzwroty, zobowiązała się do przyznawania 10-procentowych rabatów klientom, którzy włączą się do akcji. Kod rabatowy zostanie przesłany SMS-em po nadaniu paczki w urządzeniu InPost i będzie go można wykorzystać w sklepie internetowym CCC.

- Niezwykle ważne jest dla nas pokazywanie klientom, że nawet zużyte buty, a także ubrania można zagospodarować w inny, lepszy sposób. EKOzwroty to szansa dla przemysłu odzieżowego na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. My chcemy tę szansę wykorzystać. Nasza współpraca z InPost pozwala ograniczyć liczbę obuwia i ubrań trafiających na śmietniki, a do tego wprowadza do naszego codziennego życia bardzo potrzebne elementy ekonomii cyrkularnej, tak ważnej w dobie zmian klimatycznych – wyjaśnia Agnieszka Kępińska-Sadowska, Dyrektor Zarządzająca Pionu Komunikacji Korporacyjnej i Zrównoważonego Rozwoju w Grupie CCC.

EKOzwroty są jedną z wielu prośrodowiskowych inicjatyw InPost wdrożonych w ostatnich miesiącach. Inicjatorzy spodziewają się, że usługa znacznie ograniczy ilości niepotrzebnych odpadów. Jest także szansą na danie drugiego życia zalegającym w garderobie butom i ubraniom, które mogą przydać się potrzebującym. Ta ekologiczno-charytatywna synergia jest możliwa dzięki współpracy InPost, CCC oraz Fundacji Odzyskaj Środowisko.