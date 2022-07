InPost zmienia barwy na rynku hiszpańskim i portugalskim

paczkomat, rodzina, przesyłka, kurier, fot. InPost

InPost przeprowadza rebranding marki Mondial Relay wprowadzając swoją markę InPost na rynek hiszpański i portugalski oraz komunikuje nowy wizerunek marki Mondial Relay we Francji i w krajach Beneluxu. Zmiana jest kontynuacją realizowanej przez spółkę strategii udostępniania nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań logistycznych dla klientów e-commerce w dostawach ostatniej mili. Jest to także strategiczny krok w rozwoju Grupy na rynkach europejskich oraz rozszerzenie oferty o usługi, które poprzez innowacyjne rozwiązania i technologię zrewolucjonizowały rynek dostaw w Polsce.

- Proces integracji Grupy InPost zakłada systematyczną implementację najbardziej innowacyjnych rozwiązań na kolejnych rynkach. Dotyczy to także marki InPost, która jest synonimem jakości świadczonych usług, a która z sukcesem rozwijana jest w Polsce, Wielkiej Brytani i Włoszech. Z początkiem lipca zostanie wprowadzona także na rynek hiszpański i portugalski. We Francji, Belgii i Holandii Grupa InPost będzie rozwijana pod marką Mondial Reley, której wizerunek został unowocześniony, a marka jest znana z optymistycznego i bardzo konsumenckiego podejścia do użytkowników. Jest to zgodne ze strategią Grupy InPost, która jest konsekwentnie wdrażana na wszystkich rynkach - mówi Rafał Brzoska, założyciel i Prezes InPostu.

Efekt paczkomatowego motyla

Kiedy InPost przejął w lipcu 2021 Mondial Relay, rynkowego lidera dostaw out of home (OOH) oraz alternatywnych punktów dostaw (PUDO - Pick-Up and Drop-Off), stał się największą platformą dostaw dla e–commerce w Europie. Wprowadzenie marki InPost w Hiszpanii i Portugalii oraz odświeżenie marki Mondial Relay zakłada wdrożenie szeregu rozwiązań prokonsumenckich, rozwój sieci punktów odbioru przesyłek a przede wszystkim przyspieszenie rozbudowy sieci innowacyjnych automatów paczkowych istniejących w Polsce pod nazwą Paczkomat InPost na wszystkich rynkach, zarówno pod marką InPost, jak i Mondial Relay.

Transfer know – how

We Francji Mondial Relay zatrudnia 1300 pracowników, posiada 4 huby oraz 26 agencji regionalnych. Tylko w 2021 roku firma dostarczyła ponad 140 milionów paczek.

Dzięki transferowi know–how InPost, Mondial Relay istotnie rozszerza swoją ofertę o sieć Paczkomatów dostępnych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu stawiając w lipcu tego roku 1000 Paczkomat we Francji. Tym samym coraz większa grupa klientów Mondial Relay może korzystać z wygodnej i ekologicznej formy odbiorów i nadań przesyłek.

Z wdrażanych innowacji i nowych usług skorzystają także partnerzy e-commerce, tacy jak np.: Decathlon, Lidl czy Zara (Inditex). Dzięki nowej usłudze Mondial Relay Express klienci biznesowi oraz użytkownicy końcowi będą mieli zagwarantowaną dostawę już kolejnego dnia. Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność klientów Mondial Relay, gdyż standardem we Francji, przy zdecydowanej większości dostaw, są dostawy +2 dni lub +3 dni.

Dostawy do Paczkomatów oraz punktów PUDO stały się popularne wśród francuskich konsumentów nie tylko dlatego, że są praktyczne i ekonomiczne, ale przede wszystkim bardziej przyjazne środowisku. Francuzi doceniają je także za krótki czas obioru przesyłki, który trwa zaledwie kilka sekund.

Grupa InPost posiada także 3200 punktów odbioru paczek w Hiszpani. Rozwój usług i wprowadzenie na rynek sieci Paczkomatów® wspiera podpisanie umowy z najpopularniejszą siecią stacji paliw Galp, która liczy 570 punktów. Pierwsze automaty Paczkomat® staną w głównych miastach Hiszpani takich jak Madryt, Barcelona, Sewilla, Walencja i Malaga.

Stabilny lider w zmiennych czasach

Rok 2022, pomimo wielu wyzwań, które przyniósł, zaczął się dla InPost bardzo dobrze. Grupa zwiększyła i nadal zwiększa udziały w kluczowych rynkach. Jednocześnie osiągnęła rekordowy wzrost sprzedaży, której wartość w pierwszym kwartale wyniosła 1,54 mld zł. Obrana przez Grupę strategia dywersyfikacji geograficznej, rozbudowa portfolio innowacyjnych usług i budowanie kolejnych pratnerstw strategicznych pozwalają InPost niezmiennie utrzymywać pozycję lidera w zmiennych warunkach rynkowych.