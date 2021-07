Polski rynek ecommerce po otwarciu sklepów stacjonarnych. Wyniki raportu

laptop, kobieta, komputer, fot. deeezy, pixabay

Choć mogłoby się wydawać, że efekt pandemii powodujący wzrosty w e-commerce minie z powodu odmrożenia gospodarki, nadal wiele branż notuje potężne zyski ze sprzedaży internetowej. W e-sprzedaży akcesoriów ogrodniczych, domowych czy elektronicznych cały czas utrzymuje się trend wzrostowy. Tak wynika z danych ze sklepów internetowych działających w home.pl.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się otworzyć sklepy internetowe przed pandemią lub na jej początku oraz odpowiednio się do tego przygotowali, mogą dziś sobie pogratulować. Rok 2020 i pierwsza połowa 2021 to czas hossy w e-commerce. Polacy masowo ruszyli na internetowe zakupy. Mimo odmrożenia gospodarki i otwarcia galerii handlowych oraz innych punktów stacjonarnych, sklepy internetowe wciąż święcą tryumfy i zwiększają zyski. Potwierdzają to dane opublikowane w najnowszym raporcie home.pl „Zakupy w Internecie cały czas w górę”, który podsumowuje okres od 6.2019 r. do 5.2021 r. w e-commerce. Wnioski są optymistyczne – liczba zakupów w Internecie stale rośnie.

W czasie, który jest analizowany w raporcie, gwałtowne wzrosty w liczbie i wartości zamówień nastąpiły od lutego do kwietnia 2020 rok, by powtórzyć się w okresie od października do grudnia 2020 r. Na kolejną falę zakupów nie trzeba było długo czekać. Ponowne ograniczenia związane z pandemią sprawiły, że również w styczniu, lutym i marcu 2021 roku e-commerce mogło się cieszyć z imponujących wyników.

Nieco mniej zakupów Polacy robili w miesiącach wakacyjnych oraz wrześniu 2020 roku. Mimo to w ogólnym rozrachunku trend w polskim e-commerce można uznać za bardzo pozytywny.

Podział branżowy

Dane zbiorcze dla wszystkich sklepów internetowych wyglądają optymistycznie. Gdy przyjrzeć się poszczególnym branżom, potwierdza się opinia, że dla większości właścicieli sklepów internetowych ostatnie półtora roku było bardzo dobre. Pozytywna tendencja dotycząca zakupów internetowych dotyczyła m.in. takich branż jak „Dom i ogród”, „Moda i ubrania”, „Zdrowie i uroda”, „Motoryzacja”, „Komputery i akcesoria komputerowe”, „Hobby” czy „Sport i podróże”.

- Ograniczenia związane z pandemią, z którymi Polacy mieli do czynienia w różnych okresach 2020 i 2021 roku oddziaływały na wiele branż. Więcej czasu spędzaliśmy w domu, zwróciliśmy uwagę na zdrowie, najbliższe otoczenie, ale także mobilizowaliśmy się do aktywności ruchowej i planowaliśmy podróże, choć nieco inaczej niż zwykle. Rodzice spędzali więcej czasu z dziećmi pod jednym dachem. Dlatego kategorie związane z domem, ogrodem, sportem czy podróżami w sklepach internetowych miały się świetnie. E-commerce przyciągnął Polaków szerokim wyborem produktów, szybkością działania i wygodą dostaw – komentuje Magdalena Sikorska-Hadowska, Head of Ecommerce w home.pl.

Sklepy internetowe inwestują w reklamę

Dynamiczny wzrost liczby nowych sklepów internetowych spowodował, że w sieci zrobiło się nieco tłoczno. Właściciele e-biznesów zaczęli inwestować więcej w reklamę internetową, aby wyróżnić się wśród konkurencji i szybciej pozyskać klientów.

– Obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost wydatków na reklamę internetową. W okresie od początku stycznia do końca maja 2021 roku wydatki na reklamę internetową wśród właścicieli sklepów internetowych utrzymywanych w home.pl wzrosły o 45% w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Na tę kategorię składają się głównie wydatki na Google Ads i działania SEO – mówi Katarzyna Wiatr, Kierownik Produktu Reklama Internetowa w home.pl.

Rozwój e-commerce i tendencja wzrostowa w wielu branżach to optymistyczny sygnał dla tych, którzy wahają się, czy otworzyć własny sklep internetowy. Jak pokazują najnowsze dane, nawet całkowite otwarcie gospodarki i uruchomienie galerii handlowych nie spowodowało tąpnięcia w e-commerce. Wręcz przeciwnie. Tendencja świadczy o tym, że w najbliższym czasie wciąż można liczyć na dobry wynik w zakupach internetowych, także wtedy, gdy uruchamia się nowy biznes.