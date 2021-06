Zakupy online po luzowaniu obostrzeń. Ecommerce straci na znaczeniu?

freelancer, komputer, praca, biurko, fot. lukasbieri, pixabay

Rok 2020 był rekordowy pod względem liczby nowo otwieranych sklepów w internecie. Znaczna część z nich otwierała się pod wpływem pandemicznych obostrzeń, które utrudniły zarobkowanie stacjonarnym sprzedawcom, a miliony osób skłoniły do robienia zakupów w sieci. Co się z nimi stanie po tym, jak galerie i supermarkety otworzyły się znowu? Jak wskazuje analiza Shopera, polskie sklepy internetowe mają sporo sposobów, by rozwijać się, a w branży e-commerce jest jeszcze sporo miejsca dla kolejnych biznesów.

Pytanie jak otwarcie galerii handlowych nie spowoduje odwrotu od zakupów internetowych. W Wielkiej Brytanii, gdzie luzowanie lockdownu rozpoczęto już w kwietniu, odzieżowy multisklep internetowy Mytheresa zapowiedział, że spodziewa się znacznego spowolnienia wzrostu w połowie roku. Jego główni sieciowi konkurenci Boohoo i Asos dokonują obecnie dużych inwestycji zwłaszcza w reklamę w mediach społecznościowych, by przekonać do zakupów online jak najwięcej klientów, nim znikną wszystkie obostrzenia.

Reklama receptą na złą koniunkturę?

Podobną strategię przyjęły w ubiegłym roku także niektóre sklepy internetowe z kategorii Sport i podróże. Pandemiczne warunki, które podbiły sprzedaż e-sklepów odzieżowych, dziecięcych czy wnętrzarskich, nie były korzystne dla sprzedawców sprzętu dla aktywnych. Dlatego też, jak wynika z raportu “Nowy świat e-commerce” Shopera, sklepy z tej kategorii najchętniej ze wszystkich inwestowały w działania reklamowe. Niemal co drugi zakup w tych sklepach (48 proc.) w 2020 r. miał miejsce dzięki kampaniom reklamowym. Dla porównania w branżach Dzieci oraz Dom i ogród, którym pandemia samoistnie przysporzyła klientów, reklama wygenerowała odpowiednio 34 i 31 proc. zakupów.

- Latem ubiegłego roku sprzedaż w sklepach internetowych dla aktywnych, była na platformie Shoper niemal dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej. Skala wzrostu nie odbiega od wyników z pozostałych branż. Pokazuje, że w czasie niesprzyjającym wychodzeniu z domu, możliwe było utrzymanie wzrostowego trendu nawet wtedy, gdy część kupujących chętniej wykorzystywała urlopy na na remont mieszkania niż na wakacyjny wyjazd. W tym roku w podobnej sytuacji mogą być internetowe sklepy wnętrzarskie i spożywcze, gdzie wzrosty sprzedaży i zawieranych transakcji były w czasie pandemii największe. Ich właściciele już dziś powinni przestawić się na tryb aktywnego przyciągania klientów. Do dyspozycji mają wiele narzędzi, którymi skutecznie można to robić - podpowiada Oliwia Tomalik, Marketing Manager w Shoper.

Z przeprowadzonego badania wynika, że właściciele sklepów internetowych inwestują w wiele działań, które mają na celu przyciągnięcie klientów do ich witryn. W 2020 roku zdecydowanie dominowały pośród nich social media: 12 proc. badanych korzystało z płatnych reklam na Facebooku, 11 proc. korzystało z reklam Google Ads oraz działań z zakresu pozycjonowania (11 proc.). W czołówce metod stosowanych do przyciągnięcia klientów znalazły się także nowoczesne i szybkie płatności - 10 proc.

Internetowe biznesy odpowiedzią na lockdowny?

Rok 2020 pokazał, że internet to kanał sprzedaży, odporny na lockdowny i zamrożenia gospodarki. Choć wciąż nie jest pewne, jaka gospodarka wyłoni się z covidowego zamieszania, polscy e-sprzedawcy pozostają optymistami i już planują kolejne inwestycje w swoje sklepy.

Jak pokazuje raport Shopera "Nowy świat e-commerce", 41 proc. właścicieli sklepów internetowych planuje w 2021 roku wprowadzić nowe produkty i nawiązać współpracę z nowymi dostawcami, tyle samo będzie inwestować w reklamę.