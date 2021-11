Zakupy online polskich konsumentów. Oto szczegółowe dane [raport]

zakupy, online, ecommerce, kobieta, komputer, fot. Homebook

Po ok. 200 złotych miesięcznie wydają podczas e-zakupów polscy konsumenci na obuwie (201 zł), odzież (199 zł) oraz artykuły spożywcze (188 zł). To wartości zbliżone do tych sprzed roku – wówczas badani deklarowali wydatki na produkty z wymienionych kategorii odpowiednio w wysokości 228, 190 i 194 zł. W tym roku natomiast znacząco więcej wydają na sprzęt RTV/AGD: 1232 zł w skali 6 miesięcy, w porównaniu do deklarowanych 915 zł w poprzedniej edycji badania.

Zakupy młodych i starszych konsumentów

Mieszkańcy największych miast wydają więcej na produkty z większości kategorii. Na artykuły spożywcze i farmaceutyki największe kwoty przeznaczają najstarsi badani, powyżej 50. roku życia (odpowiednio 211 i 138 zł). Najmłodsi (15-24 lata) wydają natomiast najwięcej na urządzenia mobilne – w ich przypadku jest to kwota sięgająca blisko 1300 zł w okresie 6 miesięcy, niemal 2 razy wyższa niż przeznaczana na produkty z tej kategorii przez osoby w wieku 25-34 lat (677 zł).

Źródło: Gemius

Planowane zmiany wielkości zakupów online

Aż 62% respondentów nie zamierza zmieniać poziomu swoich wydatków online w przyszłości. Jeśli jednak planują zmianę, to raczej przewidują zwiększenie wydatków (25%) niż ich zmniejszenie (5%). Grupą badanych, która najliczniej opowiedziała się za zwiększeniem kwot przeznaczanych na e-zakupy są najmłodsi (15-24 lata) – taką opcję wskazało aż 35% z nich. Zmniejszyć wydatki online chcą natomiast osoby negatywnie oceniające sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego (15% wskazań).

Źródło: Gemius

Najpopularniejsze formy płatności

Zapytani o formy płatności, z których kiedykolwiek korzystali podczas zakupów online, badani zdecydowanie wskazali szybki przelew przez serwis płatności (70%). Na drugim miejscu znalazły się płatności mobilne (48%) oraz przelew tradycyjny (42%). Na szczególną uwagę zasługują płatności mobilne (np. BLIK), które odnotowały wyjątkowo duży wzrost wskazań w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy korzystanie z tej formy płatności deklarowało jedynie 35% respondentów, co przekładało się na szóstą pozycję w zestawieniu. Wyżej plasowały się wówczas m.in. wysyłka za pobraniem, przelew tradycyjny czy płatność kartą płatniczą.

Źródło: Gemius

Płatności mobilne są relatywnie bardziej popularne wśród młodszych e-konsumentów (66% wskazań w grupie 15-24 lat oraz 57% w grupie 25-34 lat przy 32% wskazań w grupie osób powyżej 50 r.ż.). Szybki przelew jest zdecydowanie ulubioną formą płatności wśród osób, które pierwszy raz zetknęły się z zakupami online wcześniej niż na przestrzeni dwóch ostatnich lat (74% wskazań). W grupie osób z krótszym stażem w e-commerce odsetek ten wyniósł znacząco mniej, bo 49%.

Liderzy wśród systemów płatności

Wśród serwisów płatności, z których badani korzystają podczas zakupów online najczęściej, szczególnie duży odsetek wskazań dotyczy PayU (48%). Na drugim miejscu uplasowała się marka Przelewy24, wskazana przez 36% badanych.

Źródło: Gemius