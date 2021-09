Agnieszka Sora nowym prezesem IAA Polska

Agnieszka Sora, Prezes Zarządu, IAA Polska

Członkowie IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wyłonili nowe władze Stowarzyszenia na lata 2021 – 2023. Wybrany został Zarząd, Rada Nadzorcza i Sąd Dyscyplinarny IAA Polska. Na nowym Prezesa Zarządu wybrano Agnieszkę Sora – Regional Consulting Lead NCE GfK.

Agnieszka Sora w branży marketingowej i badawczej jest obecna od 30 lat – posiada bogate doświadczenie w marketingu, badaniach rynku, zarządzaniu oraz konsultingu. W latach 1993-1996 odnosiła marketingowe sukcesy, pracując w Nestle Polska, gdzie była odpowiedzialna za wprowadzenie na polski rynek takich marek jak Nescafe i Nesquik oraz Serwisu Konsumenckiego Nestle/Winiary. Przez ostatnie 25 lat pełniła funkcję Dyrektor Zarządzającej i Commercial Director GfK Polonia. W latach 2014-2016 była Sub Regional Managerem, Eastern Europe w Grupie GfK, a od czerwca 2021 r. podjęła się nowej, regionalnej roli w Europie Północno-Centralnej w GfK – Regional Consulting Lead NCE.

Jest absolwentką ekonomii na wydziale HZ SGH w Warszawie, od 4 lat członkinią Zarządu IAA Polska, w latach 2017 – 02.2021 Prezes OFBOR. Wielokrotnie członkini Jury EFFIE, prelegentka licznych konferencji, obecnie mentor w ramach Fundacji Liderek Biznesu oraz Wise & Young.

- Elastyczność, otwartość, współpraca na rzecz szeroko pojętej branży komunikacji marketingowej to moje credo. W nowej kadencji IAA Polska planuję kontynuować realizację celów statutowych stowarzyszenia, których głównym efektem ma być zwiększenie znajomości marki, dotarcie do nowych interesariuszy, pozycjonowanie IAA jako organizacji aktywnie wspierającej swoich członków. Wierzę, że wspólnie z Zarządem wypracujemy nowe inicjatywy, w tym np. wizję 2025 czy nowe formy środowiskowej współpracy – mówi Agnieszka Sora, Prezeska IAA Polska.

Skład Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego

W składzie nowo wybranego Zarządu IAA Polska znaleźli się: z kurii marketerów - Dorota N. Haller, Dyrektorka Marketingu, Komunikacji i E-commerce, CMO w Huawei CBG Polska, Rafał Jakubowski, Dyrektor Marketingu mBank S.A. oraz Michał Sobolewski, Doradca Prezesa, Polkomtel; z kurii mediów - Magdalena Kotlarczyk, Country Director, Google Poland, Jovan Protić, COO Ringier Axel Springer Polska, Ringier Axel Springer Media AG oraz Dorota Żurkowska-Bytner, Członkini Zarządu, TVN Grupa Discovery, zaś z kurii professional services - Izabela Albrychiewicz, CEO GroupM, Igor Kaleński, Prezes Grupy BBDO w Polsce oraz Global E-commerce Lead w Molecular BBDO oraz Agnieszka Sora - Regional Consulting Lead NCE Gfk.

Do Rady Nadzorczej IAA Polska wybrani zostali: Ewelina Czuba, Dyrektor Biura Reklamy TVP S.A., Rafał Gontarz, Menadżer Zespołu Komunikacji Marketingowej UPC Polska, Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Paweł Kowalewski, Vice President IAA Global/ Prezes Zarządu Communication Unlimited, Jacek Olechowski, Founder & CEO Mediacap SA oraz Jakub Potrzebowski, Founding Partner Group One, Małgorzata Rokita, CMO P&G, Agata Szeliga-Staszkiewicz, Head of Agency Partnerships, Facebook CEE & Russia oraz Donata Wolińska, CMO, L’Oreal Poland Baltic HUB.

Sąd Dyscyplinarny IAA Polska w najbliższej kadencji tworzyć będą: Katarzyna Grzywaczewska, Dyrektor Marketingu PAYBACK, Isabella Krüger-Pawlowski, Prezes Zarządu METRO Advertising oraz Jerzy Straszewski, Prezes Zarządu Pike.