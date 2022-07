Agnieszka Wiśniewska jako Head of Brand Marketing w Grupie Tense

Agnieszka Wiśniewska, Head of Brand Marketing, Grupa TENSE

Agnieszka Wiśniewska, dotychczas zajmująca stanowisko Brand Manager w agencji marketingu internetowego Grupa TENSE, awansowała na stanowisko Head of Brand Marketing. W nowej roli będzie kontynuowała dotychczasowe działania, wdrażając holistyczną strategię komunikacyjną dla marki. Ponadto będzie odpowiadała między innymi za efektywność prowadzonych działań marketingowych, wpływających na pozytywny wizerunek marki, tworzenie nowych form komunikacji czy badania marketingowe.

Nowa Head of Brand Marketing jest managerem marketingu i komunikacji z ponad 18-letnim stażem. Ma wszechstronne doświadczenie zarówno z rynku B2C, jak i B2B. Pracowała dla największych sieci handlowych i firm produkcyjnych, m.in. Intermarche, Wyższa Szkoła Bankowa czy Zeelandia International. Posiada doświadczenie zarówno w marketingu tradycyjnym, jak i internetowym, w którym specjalizuje się od kilku lat. Skutecznie wdraża strategie marketingowe i komunikacyjne, które budują rozpoznawalność i wzrost sprzedaży podległych marek na rynku. Najlepiej czuje się w zakresie brand marketingu, komunikacji i procesów strategicznych.

Dotychczasowe, najważniejsze projekty prowadzone przez Agnieszkę Wiśniewską obejmują między innymi implementację procesu Customer Feedback, budowę działu Brand Marketingu, implementację content video, case study czy reaktywację bloga firmowego. Ponadto menadżerka aktywnie wspiera obecność marki w konkursach branżowych – agencja zdobyła ostatnio tytuły European Search Awards finalist 2022, Global Marketing Agency finalist 2022, Global Search Awards 2021 silver, Marketing Agency of the Year, Global Agency of the Year 2021 finalist.

Agnieszka Wiśniewska dołączyła do Grupy Tense w styczniu 2021 roku. W tym czasie zbudowała od nowa strukturę Brand Marketingu, tworząc kompetentny i kompletny zespół. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera struktury grupowe Bauer Media Group.

Ukończyła Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filozofia i pedagogika. Na tym samym Uniwersytecie ukończyła także kierunek marketing i reklama oraz dodatkowo, na Wydziale Marketingu w Wyższej Szkole Bankowej, marketing usług. Prywatnie pasjonuje się tangiem (jest instruktorem) oraz kulturą japońską. Jest szczęśliwą posiadaczką jack russel teriera o imieniu Rufus.

Pobierz ebook z rankingiem Agencje marketingowe 2022 roku