Aleksandra Ślusarska jako Head of Ecselis w Havas Media Group

Aleksandra Ślusarska, Head of Ecselis, Havas Media Group

W kwietniu do Havas Media Group dołączyła Aleksandra Ślusarska obejmując stanowisko Head of Ecselis. To kolejny krok w kierunku wzmocnienia kompleksowych kompetencji digital grupy.

Aleksandra Ślusarska objęła rolę liderki agencji ekspertów performance marketingu działających w ramach Havas Media Group pod marką Escelis. Aleksandra poprzednio przez siedem lat pracowała w iProspect, agencji należącej do Dentsu Polska, gdzie w ostatnim czasie na stanowisku Client Partner była odpowiedzialna zarówno za media online, jak i offline dla kluczowych klientów agencji – Grupa Polsat Plus, Esoleo, Asseco czy Interia – zarządzając kilkunastoosobowym zespołem. Poprzednio Media Performance Director odpowiadająca za wszystkie procesy Performance Marketingu oraz kanały online i projekty Marketing Automation. Posiada ogromne doświadczenie w realizacji strategii digital, na swoim koncie ma również wdrożenia rozwiązań ułatwiających procesy i poprawiające jakość pracy. Wcześniej pracowała zarówno po stronie klienta w Alior Bank, jak i w agencji Marketing Wizards.

Do zadań Aleksandry Ślusarskiej jako szefowej Ecselis będą należeć rozwój strategii i oferty produktowej performance marketing, prowadzenie działań efektywnościowych oraz rozwój managerski i kompetencyjny zespołu.

– Klienci oczekują od performance marketingu zwinnej adaptacji do potrzeb biznesu i procesów po ich stronie oraz identyfikacji możliwych rozwiązań, a co za tym idzie proaktywności i planowania strategicznego. Te wszystkie elementy to zdecydowanie mocne kompetencje Oli. Bardzo się cieszę, że dołącza do naszego zespołu. Jestem przekonana, że razem będziemy budować efektywne strategie dla marek oraz rozwijać zespół i kompetencje w agencji. Ola w roli Head of Ecselis, agencji performance marketingu, to zdecydowanie ważny krok we wzmacnianiu kompetencji i strategii digital Havas Media Group – mówi Beata Magdziarz, Chief Digital Officer, Havas Media Group.

Ecselis to agencja performance marketingu w grupie Havas Media. To połączenie kompleksowych działań we wszystkich kanałach digital zorientowanych na dostarczanie klientom najwyższych wskaźników ROI. Kompetencje Ecselis łączą zakup mediów, działania SEO i innowacyjne platformy technologiczne, a także analitykę ruchu oraz procesów na stronie www czy aplikacji. Ekspertyzę specjalistów Ecselis potwierdzają certyfikaty od kluczowych partnerów: Google, Facebook, Adform oraz IAB Polska w postaci certyfikacji DIMAQ.

Pobierz ebook z rankingiem Agencje marketingowe 2022 roku