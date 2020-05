Alicja Miłuńska nowym Managing Directorem w agencji Spacecamp

Alicja Miłuńska, dotychczasowa Digital Business Director w Spacecamp, awansuje na stanowisko Managing Directora. W nowej roli będzie odpowiadać za wszystkie departamenty agencji. Ze spółką związana jest od lutego 2019 roku.

- Alicja posiada unikalne doświadczenie biznesowe i managerskie, a jej dołączenie do agencji ponad rok temu miało ponadprzeciętny wpływ na powiększenie i rozbudowę spółki. Nasza strategia zakłada ambitny rozwój - szczególnie w kierunku globalnym, dlatego umacnianie struktur i oferty Spacecamp jest dla nas kluczowe. Aby osiągnąć zamierzony efekt musimy mieć pełen fokus na dynamice dostosowywania usług digitalowych, ich jakości i zadowoleniu klientów. Jestem pewien, że nowa rola Alicji pozwoli na bliższą współpracę z szefami działów, co zaowocuje jeszcze lepszymi rozwiązaniami dla klientów – komentuje Jakub Krawczyk, CEO Spacecamp.

Alicja Miłuńska z branżą reklamową związana jest od ponad 15 lat. Wcześniej pracowała dla 180heartbeats oraz MRM z grupy McCann Erickson. Na nowym stanowisku Miłuńska będzie raportować bezpośrednio do Jakuba Krawczyka, CEO Spacecamp.

- W rok 2020 weszliśmy w Spacecamp bardzo dynamicznie. Powiększenie portfolio klientów, jak i zakresu usług ze stałymi partnerami to zjawiska, na które odpowiadamy rozwojem zespołu. Mimo utrudnień spowodowanych COVID-19, nie tylko nie zwalniamy tempa, ale wręcz je przyspieszamy – w głównej mierze wynika to z faktu, że cele komunikacyjne i sprzedażowe na wielu rynkach realizować można głównie online. Osobiście cieszę się z nowej roli i nowych obowiązków, które pozwolą na jeszcze lepsze dopasowanie oferty do potrzeb naszych klientów – komentuje Alicja Miłuńska, Managing Director Spacecamp.