Anna Jurczyńska została Managing & Creative Directorem w agencji Streetcom

Do zespołu Streetcom, agencji specjalizującej się we wprowadzaniu na rynek nowych produktów - dołączyła Anna Jurczyńska. Na nowo utworzonym stanowisku Managing & Creative Director, pokieruje zespołem kreacji i komunikacji. W zakresie jej odpowiedzialności jest tworzenie strategii i koncepcji kreatywnych dla klientów, czynny udział w pracach nad przetargami, a także współtworzenie strategii rozwoju marek i produktów własnych.

Anna Jurczyńska pracuje w branży od ponad dwudziestu lat. Ma na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesami projektów, dla takich marek, jak: BNP Paribas, Coca Cola Hellenic, Storck, General Motors, PZU, Roche, Pekao S.A., Jeronimo Martins, Colian Jutrzenka, Kamis i inni. W toku swojej kariery zarządzała agencjami i działami kreacji Master Brand, Defacto, czy Prowokator.

W agencji Streetcom na nowo utworzonym stanowisku jest odpowiedzialna za współtworzenie strategii rozwoju Streetcom i Hash.Fm by Streetcom oraz własnej społeczności nano i micro influencerów (ponad 0,5 miliona osób) tworzenie strategii komunikacji i kreacji dla marek własnych oraz projektów klienckich, a także zarządzanie zespołami kreacji i komunikacji.

- Rozwój naszej agencji wymagał na tym etapie wzmocnienia strategii i kreacji. To nasze największe atuty, które bardzo doceniają nasi klienci. Bardzo się cieszę, że udało nam się pozyskać do Streetcom tak doświadczoną i wspaniałą manager jak Ania, z którą znamy się już długo i niejednokrotnie miałyśmy okazję pracować wspólnie dla klientów, zawsze ze świetnym efektem – mówi Matylda Szymalska CEO Agencji Streetcom.

Streetcom to agencja specjalizująca się, we wprowadzaniu na rynek nowych produktów, dla branż FMCG i e-commerce. Od 18 lat z jej usług korzystają największe międzynarodowe firmy takie jak Nestle, Henkel, Brown Forman, Barbora, Sarantis, czy Bunge. Streetcom to jedyna agencja w Polsce posiadająca własną społeczność́ INSTARS (największą w EU) – którą tworzy 500 tys. zaangażowanych nano i micro influencerów. Ma na swoim koncie wdrożenie na rynek / relunch ponad 500 produktów. Agencja Streetcom realizując projekty wykorzystuje unikalną metodologię STIR2 opartą na teorii wpływu społecznego i badaniach Salomona Asha dotyczących konformizmu.