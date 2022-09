Anna Pawlak-Kuliga, Global CFO, IKEA Retail

Anna Pawlak-Kuliga, aktualna Prezeska Grupy IKEA w Chinach, obejmie od listopada 2022 r. stanowisko Global CFO, IKEA Retail - Grupa Ingka. Tym samym będzie pierwszą osobą z Polski w globalnych strukturach zarządczych grupy.

Anna Pawlak-Kuliga w latach 2016-2018 była Prezeską IKEA Retail w Polsce, odpowiadała za agendę komercyjną, wdrożenia wielokanałowe i zrównoważony rozwój. W tym czasie IKEA rozwinęła w Polsce nowe kanały sprzedaży, stworzyła IKEA Centrum dla Firm, pierwszy na świecie Hub Innowacyjny dla IKEA oraz centrum rekrutacji Twoje Studio Pracy.

Od września 2018 r. Anna Pawlak-Kuliga zaczęła swoją przygodę zawodową w Chinach. Jako Prezeska Grupy IKEA w Chinach kierowała wszystkimi firmami Grupy Ingka w Chinach kontynentalnych i przeprowadziła największą transformację firm IKEA na tamtejszym rynku.

- Rozpoczęliśmy transformację jako cash and carry. Dziś jesteśmy prawdziwą firmą omnichannelową, dostępną dla niemal całego chińskiego rynku poprzez różne kanały: standardowe sklepy IKEA, mniejsze formaty sklepów IKEA, pierwszy na świecie “Sklep jutra”, stronę internetową ikea.cn, IKEA APP, sklep Tmall , sklep Wechat, kanał Tik Tok, centrum obsługi klienta oraz innowacyjne jednostki logistyczne. Wszystko zasilane przez nasze lokalne centrum rozwoju produktu i lokalny digital hub. Aż 90% zamówień dociera do naszych klientów samochodami zeroemisyjnymi – mówi Anna Pawlak-Kuliga.

Anna ma rozległe doświadczenie biznesowe. Przed podjęciem pracy w IKEA pracowała w sektorze prawniczym, a następnie w retailu w Wielkiej Brytanii. Do IKEA dołączyła we wrześniu 2008 r. i przez lata pracowała na stanowiskach kierowniczych w pionie finansowym w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W 2012 r. przeniosła się do Polski.

Poza IKEA, Anna jest zaangażowana w wolontariat, była członkiem Customer Advisory Board Facebook Polska, nadal jest członkiem Rady Programowej UN Global Compact i Członkiem Rady Izby Handlowej Unii Europejskiej w Chinach.

