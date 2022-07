Dorota Haller nowym VP Marketing Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich

Zmiany w warszawskim biurze Huawei. Dorocie N. Haller została powierzona dodatkowa rola. W międzynarodowych strukturach Huawei została powołana na stanowisko VP Marketing na Region Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich. Do jej działu w Polsce dołączają trzy nowe, doświadczone osoby, które wzmocnią zespół w obszarze PRu.

Huawei kontynuuje intensywne działania wizerunkowe w Polsce, ale i w całym regionie obejmującym Europę Środkowo-Wschodnią, kraje nordyckie, Turcję oraz Kanadę. Szczególnie w obszarze produktów przeznaczonych dla konsumentów. Nowi członkowie zespołu wspomogą szeroką komunikację wokół stworzonej z myślą o konsumentach, stale udoskonalanej oferty innowacyjnych produktów z segmentu premium, jak i z pozostałych półek cenowych, a ponadto usług dla konsumentów i biznesu, rozwiązań dla motoryzacji oraz inteligentnego domu.

– Funkcja VP Marketingu i rzeczniczki prasowej w regionie CEE & Nordic jest niezwykle odpowiedzialna. Jestem zaszczycona zaufaniem, jakim obdarzył mnie regionalny Zarząd Huawei. Odpowiadam teraz za komunikację jednej z największych firm technologicznych na świecie w dużym regionie europejskim i przyjmuję to ambitne wyzwanie z pokorą. Mój awans pokazuje, że „Make It Possible” to nie tylko hasło, ale rzeczywistość, którą żyjemy w Huawei – powiedziała Dorota Haller, CMO Huawei CBG Polska oraz VP Marketing Huawei CEE & Nordic.