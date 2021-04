Dorota Zaremba na stanowisku dyrektora sprzedaży ds. sektora MŚP w SAP Polska

Dorota Zaremba, dyrektor sprzedaży ds. sektora MSP SAP Polska

Z początkiem kwietnia, Dorota Zaremba objęła funkcję dyrektor sprzedaży ds. sektora MŚP w SAP Polska. Jej priorytetem jest rozwój oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań chmurowych. Odpowiada również za rozwój działań realizowanych we współpracy z siecią partnerską SAP w Polsce.

Pod koniec stycznia 2021 roku, firma SAP ogłosiła wprowadzenia na rynek nowej formuły współpracy z klientami i partnerami, która zrewolucjonizuje proces transformacji cyfrowej. RISE with SAP to kompleksowa oferta, która ułatwia wejście na ścieżkę rozwoju w stronę Inteligentnego Przedsiębiorstwa każdej firmie, niezależnie od punktu wyjścia i złożoności obecnych procesów, oraz przyspiesza przeniesienie kluczowych operacji biznesowych do chmury. Rolą Doroty Zaremby i jej zespołu będzie m. in. rozwijanie RISE with SAP na polskim rynku.

Ambicją SAP jest bycie strategicznym partnerem na drodze transformacji cyfrowej dla podmiotów tworzących polską gospodarkę. Dziś nieodzownym elementem takiej transformacji jest realizacja kluczowych procesów w chmurze. Wydarzenia ostatniego roku udowodniły, że firmy, które potrafią szybko dostosować swoje procesy biznesowe, osiągnęły znacząco lepsze wyniki - nie tylko przetrwały niestabilny czas, ale często umocniły swoją pozycję na rynku. Wiele tego typu przykładów można znaleźć wśród polskich firm z sektora retail, przemysłu czy usług.

Dorota Zaremba jest częścią ekosystemu SAP w Polsce od 14 lat. Od 2017 roku związana jest z SAP Polska, gdzie jeszcze do niedawna odpowiadała za sprzedaż produktów z portfela analityki i technologii do strategicznych klientów SAP. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, w tym w roli dyrektora departamentu, zdobyte u jednego z Partnerów SAP – firmie KBJ. Odpowiadała również za wdrażanie rozwiązań SAP u wielu klientów polskich i zagranicznych a swoją karierę zawodową rozpoczęła w roli architekta SAP w KGHM. Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak również ukończyła studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

- Chcemy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie, żeby wspierać polski mały i średni biznes w osiąganiu sukcesów oraz zdobywaniu przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie nowych modeli biznesowych opartych o rozwiązania chmurowe. Jest to możliwe tylko przy wsparciu naszego ekosystemu, który skupia około 2 000 profesjonalistów, zatrudnionych w blisko 70 certyfikowanych firmach partnerskich - Dorota Zaremba, dyrektor sprzedaży ds. sektora MŚP SAP Polska.

Unikalne doświadczenie nowej dyrektor sprzedaży ds. sektora MŚP SAP Polska – zdobywane zarówno po stronie klienta i partnera SAP oraz w samej firmie – pozwala jest holistycznie podchodzić do procesów transformacji cyfrowej sektora MŚP i z pełnym zrozumieniem nie tylko dla perspektywy klienta, ale i partnera.

