Edyta Sidwa na stanowisku prezesa w eBilet Polska

Edyta Sidwa, prezes, eBilet Polska

Edyta Sidwa dotychczasowa Head of Customers oraz członek zarządu spółki eBilet Polska, objęła funkcję prezesa. Zastąpiła tym samym Marcina Dakowskiego, który dołączył do spółki w 2020 roku. Równocześnie na stanowisko wiceprezesa powołany został Bartosz Troński, dotychczas odpowiedzialny w eBilet za obszar Commerce.

- To był niesamowicie intensywny rok dla eBilet. Mimo trudnej sytuacji w branży eventowej udało nam się wypracować trzyletnią strategię spółki, umocnić relację z organizatorami i pogłębić synergię z Allegro. Dodatkowo skupiliśmy się na rozwoju systemów technologicznych oraz obsługowych, pozwalającym organizatorom na dotarcie do jeszcze szerszej publiczności ze swoimi wyjątkowymi wydarzeniami. Chcemy odpowiadać na potrzeby naszych konsumentów, dlatego intensywnie pracujemy nad rozszerzaniem oferty - komentuje Edyta Sidwa, prezeska firmy eBilet Polska.

Ponadto w najbliższym firma chce skupić się na organizacji jeszcze większej liczby ekskluzywnych akcji dla użytkowników Allegro Smart!. Intensywnie pracuje nad rozwojem systemu dla organizatorów wydarzeń. W najbliższym czasie pojawi się zupełnie nowa platforma, która dzięki zaawansowanej analityce i nowym funkcjonalnościom pozwoli jeszcze lepiej optymalizować sprzedaż.

- Pandemia wpłynęła znacząco na branżę, ale mimo to udało nam się zrealizować z powodzeniem wiele ważnych projektów. Nawiązaliśmy współpracę strategiczną z Kayax oraz z Pyrkonem, przeprowadziliśmy pierwszą w historii sprzedaż wejściówek na Pol’and’Rock Festival, uruchomiliśmy presale Męskiego Grania dla użytkowników Allegro Smart! Niewątpliwym sukcesem było odbudowanie zainteresowania wydarzeniami live - w sierpniu było ono większe niż w analogicznym okresie rekordowego 2019 roku. To dobry prognostyk nie tylko dla nas ale i całej branży eventowej - mówi Marcin Dakowski.

eBilet Polska to jedna z największych spółek internetowej sprzedaży biletów w Polsce, będąca częścią grupy Allegro. Firma współpracuje z krajowymi oraz międzynarodowymi promotorami. Dzięki połączeniu sił z jedną z największych platform e-commerce w Polsce i dostępu do różnorodnych narzędzi, które oferuje Allegro, może intensywniej rozwijać internetowe kanały sprzedaży i dotrzeć do klientów, którzy poszukują wydarzeń live.

Edyta Sidwa z eBilet Polska związana jest od kwietnia 2019 roku wówczas została powołana do zarządu na stanowisko wiceprezesa. Funkcję tą pełniła z przerwą trwającą od listopada 2020 roku do marca 2021 roku. Wcześniej po stronie Allegro odpowiadała za obszar Zaangażowania Klientów oraz Integrację z eBilet.

Pobierz raport a agencjach brandingowych 2021 roku