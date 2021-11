Elżbieta Kręt na stanowisku Client Directora w agencji MediaCom Warszawa

Elżbieta Kręt, Client Director, MediaCom Warszawa

Elżbieta Kręt wzmocniła zespół MediaCom Warszawa, obejmując stanowisko Client Directora. Do MediaComu przeszła bezpośrednio z Universal McCann, gdzie pracowała 18 lat.

Elżbieta Kręt ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży mediowo-marketingowej, jej kariera zawodowa związana jest od początku z domami mediowymi. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiała w 2000 roku, w domu mediowym OMD. Następnie dołączyła do Universal McCann. Tam przeszła ścieżkę kariery od Media Plannera do Group Account Directora i właśnie tę funkcję pełniła od 2006 roku do czasu przejścia do MediaCom.

Obsługiwała strategicznie i operacyjnie takich klientów jak m.in. Microsoft, MasterCard, Polkomtel, General Motors, HBO czy J&J. W ostatnim czasie kierowała zespołem, który współpracował z Media Markt, Orkla Care, Spotify, Tous, Mattel.

W MediaCom Warszawa objęła stanowisko Client Directora. Kręt będzie koordynowała pracę zespołu, pracującego dla klientów Mars i Decathlon.

- Bardzo się cieszymy z tego transferu – Ela ma kilkunastoletnie doświadczenie w budowaniu i prowadzeniu zespołu, koordynacji projektów przetargowych i współpracy z międzynarodowymi markami. Ma na koncie również liczne nominacje i nagrody branżowe, takie jak Effie, Media Tredy czy EuroBest. Jej przejście do MediaCom Warszawa to poważne wzmocnienie naszych struktur. Koncentrujemy się na zapewnianiu jak najwyższej jakości obsługi naszych klientów, która jest możliwa przede wszystkim dzięki ekspertyzie fantastycznych specjalistów, tworzących zespół naszej agencji – podkreśla Dominika Ludwiczak, Chief People Officer z MediaCom.

Elżbieta Kręt jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Nauk Ekonomicznych.

Pobierz raport a agencjach brandingowych 2021 roku