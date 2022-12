Filip Kulisz awansował na stanowisko Business Owner Social Media. Będzie odpowiadał za rozwój specjalistów Social Media oraz za wzmacnianie działu w strukturach grupy digitalowej Whites. W sferze biznesowej Filip będzie udoskonalał jakość, efektywność usług i wspierał dział Client Service w działaniach sprzedażowych.

- Objęcie stanowiska Business Owner Social Media w Agencji Whites to bardzo duży krok naprzód w mojej karierze zawodowej jako manager. Chcę zbudować silny zespół w strukturach agencji, rozwijając aktualne i przyszłe talenty, które już wkrótce do nas dołączą. Zespół, który wspólnie z naszymi klientami buduje widoczność, świadomość i wizerunek marki w Social Media – mówi Filip Kulisz.

Filip związany jest z Agencją Whites od 5 lat. Przez ostatnie 2,5 roku jako Team Leader oraz Senior Social Media Specialist kształtował i nadzorował strategię komunikacji w mediach społecznościowych dla marek; Polskie Linie Lotnicze LOT, PKO Bank Polski, czy Medicover.

- Filip dobrze zna i rozumie zarówno zespół, jak i samo Whites. Podobnie zresztą jak jego team i klienci, z którymi pracuje na co dzień. A to dla nas jedna z kluczowych wartości. Dodatkowo wiedza Filipa, doświadczenie i zaangażowanie dają mi pewność, że ten obszar rozwiniemy jeszcze lepiej – mówi Anna Mościcka Partner w Agencji Whites oraz Head of Social&Performance.