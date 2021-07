Ireneusz Różański objął stanowisko Head of Partnership and Advertising w Going

Ireneusz Różański, Head of Partnership and Advertising, Going

Z początkiem lipca Ireneusz Różański objął nowo powstałe stanowisko Head of Partnership and Advertising w Going. Ekspert będzie odpowiadał za koordynację działań reklamowych w obrębie serwisu Goingapp.pl i aplikacji Going, a także za nadzorowanie projektów komercyjnych i przestrzeni reklamowej w serwisach EmpikBilety.pl oraz Poptown.eu, które należą do rodziny Going.

– Going. to innowacyjna i popularna marka digitalowa, dlatego dołączenie do jej zespołu i rozwijanie Going. w powierzonych mi obszarach będzie interesującym wyzwaniem – komentuje Ireneusz Różański.

Różański z branżą wydawniczą związany jest od 2006 roku - tworzył i zarządzał między innymi męską częścią portfolio Marquard Media Polska. Był również odpowiedzialny za monetyzację oraz koordynację projektów specjalnych wydawnictwa.

– Jestem bardzo zadowolona z faktu, że możemy przywitać Irka na pokładzie. W ostatnich miesiącach zauważyliśmy bardzo duży przyrost zapytań o współpracę komercyjną ze strony rozmaitych brandów. Stworzenie dedykowanego stanowiska dla osoby, która zajmie się koordynacją tematów reklamowych, było kwestią czasu. Dodatkowo otwieramy nową linię partnershipów brandowych, by uatrakcyjnić nasze usługi i wyróżnić się na tle konkurencji. Po pandemicznym paraliżu u nas w końcu same wzrosty, w pełnym zakresie wraz z naszą branżą obudziliśmy się do życia i przyspieszamy - mówi Anna Maria Żurek, COO w Going.

Pobierz raport interaktywnie.com