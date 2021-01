Jacek Celiński stanął na czele agencji Havas E-Commerce

Jacek Celiński, Head of Havas E-Commerce

W styczniu rozpoczyna oficjalnie działalność agencja Havas E-Commerce. Na jej czele stanął Jacek Celiński, który będzie zarządzał zespołem fachowców odpowiedzialnych za rozwój kompleksowej oferty z zakresu e-commerce marketingu.

W ramach nowych obowiązków, Jacek Celiński będzie raportował bezpośrednio do CEO Havas Media Group Małgorzaty Węgierek i CEO Havas Creative Group Doroty Mazur oraz wspierał w rozwoju strategii e-commercowych klientów obu dywizji.

Jacek Celiński dołączył do Havas z początkiem stycznia i objął nowe stanowisko Head of Havas E-Commerce. Jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zespołów klienckich zarówno w dużych międzynarodowych agencjach mediowych i reklamowych (Starcom, Saatchi&Saatchi IS), jak i tych wyspecjalizowanych w e-commerce (Pathfinder 23 czy Commerce Sherpas z grupy K2 Internet). Ma również doświadczenie w zakresie strategii mediowych, contentowych, sprzedażowych i w wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi e-commerce dla marek z portfolio największych globalnych firm FMCG – P&G, Coty czy Coca-Cola. Oprócz tego na jego koncie jest również szereg nagród branżowych, m.in. Silver Drum, Effie, Mixx Awards czy KTR. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku socjologia.

Powołanie Havas E-commerce to kolejny etap rozwoju kompetencji digitalowych i e-commercowych w grupie Havas w Polsce. Jej oferta obejmuje tym samym wszystkie kluczowe dla klientów obszary e-commerce od technologii, zarządzania danymi, analityką i marketing automation, przez tworzenie contentu, półek produktowych, aż po działania trafficowe – obejmujące wszystkie narzędzia dotarcia od search i email marketingu, przez programmatic, aż po social commerce. Havas E-Commerce będzie też wspierać klientów w rozwoju strategii omnichannelowych.

Więcej na temat zmian personalnych w branży marketingowej i nie tylko znajdziesz w serwisie interaktywnie.com

Ebook z raportem o agencjach social mediowych