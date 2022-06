Joanna Ignaczak na stanowisku Internal & Employer Branding Communications Directora w Publicis Groupe

Joanna Ignaczak, dotychczas Senior PR Manager w Agencji MSL, dołączyła do zespołu Communications Publicis Groupe, obejmując nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. komunikacji wewnętrznej i employer brandingowej całej Grupy.

Do głównych obowiązków Joanny Ignaczak w nowej roli, oprócz tworzenia strategii i taktyki działań komunikacji wewnętrznej, należy zarządzanie komunikacją employer brandingową grupy. Ignaczak dołączyła do zespołu Communications, kierowanego przez Piotra Ruszaka, Chief Communications Officera Publicis Groupe i jednocześnie będzie ściśle współpracowała z Talent Teamem, którego liderką jest Monika Krawiec, Chief Talent Officer.

Joanna Ignaczak z branżą Public Relations związana jest od dwunastu lat. Specjalizuje się w obsłudze spółek mediowych, e-commerce i startupów. Doświadczenie zdobywała opracowując i wdrażając strategie komunikacji dla polskich i międzynarodowych klientów z sektorów: public relations, reklamy, mediów, lifestyle, fashion & design oraz nieruchomości. Ostatnio pracowała w agencji MSL (Publicis Groupe), gdzie od 2016 roku odpowiadała za komunikację agencji, budowanie relacji z interesariuszami, Thought Leadership, Employer Branding oraz promocję nowych produktów i usług firmy.

- Jako największa grupa komunikacji marketingowej w Polsce, oferujemy naszym Klientom wszystkie kluczowe kompetencje i usługi, niezbędne do rozwoju biznesu firm i budowania wzrostu wartości marek. Za tymi kompetencjami i usługami stoi blisko 1700 ekspertów właściwie wszystkich dziedzin marketingu i wsparcia sprzedaży. Chcemy jeszcze mocniej niż do tej pory pokazać wyjątkowy na rynku potencjał rozwoju zawodowego w Publicis Groupe w Polsce i na świecie, ogromną ilość wiedzy, którą można u nas zdobyć i magnetyczną kulturę naszej organizacji. Wiem, że Joanna ze swoim bogatym doświadczeniem, ale przede wszystkim pasją do pracy z ludźmi, umiejętnością obserwacji i wrażliwością na potrzeby pracowników, świetnie się w nowej roli sprawdzi – mówi Piotr Ruszak, Chief Communications Officera Publicis Groupe.